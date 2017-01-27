Пилотный антикоррупционный проект реализован в Республике Мордовия

В Саранске под председательством заместителя полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Алексея Сухова подведены итоги выполнения Плана совместных мероприятий по противодействию коррупции в Республике Мордовия.

Обращаясь к собравшимся, Алексей Сухов отметил, что антикоррупционная работа в округе взята на особый контроль полномочного представителя Президента РФ в ПФО Михаила Бабича. В частности, организовано ежеквартальное проведение мониторинга принимаемых в регионах мер по противодействию коррупции, итоги которого докладываются в Администрацию Главы государства.

Специальная рабочая группа аппарата полпреда проводит выездные проверки исполнения антикоррупционного законодательства и оказывает необходимую консультативную помощь органам государственной власти в субъектах Федерации округа.

В двух регионах ПФО – Республике Мордовия и Чувашской Республике – реализованы пилотные антикоррупционные проекты. В настоящее время аналогичная работа проводится в Удмуртской Республике.

По итогам совещания выработан ряд дополнительных мер, направленных на дальнейшее совершенствование антикоррупционной работы в органах государственной власти и муниципалитетах Республики Мордовия.