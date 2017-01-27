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Выявлен факт хранения лекарственного препарата «Энрофлон-К» с истекшим сроком годности
Сегодня в Пензе
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В январе 2017 года при проведении плановой проверки в отношении животноводческого сельскохозяйственного производственного кооператива, осуществляющего свою деятельность в Колышлейском районе Пензенской области, инспектором Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области выявлен факт хранения лекарственного препарата «Энрофлон-К» с истекшим сроком годности. По итогам проверки председатель кооператива привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 3000 рублей. Выдано предписание об утилизации недоброкачественного препарата
В январе 2017 года при проведении плановой проверки в отношении животноводческого сельскохозяйственного производственного кооператива, осуществляющего свою деятельность в Колышлейском районе Пензенской области, инспектором Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области выявлен факт хранения лекарственного препарата «Энрофлон-К» с истекшим сроком годности.
По итогам проверки председатель кооператива привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 3000 рублей. Выдано предписание об утилизации недоброкачественного препарата
Новость: Дмитрий Раткин 27 января 2017
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