В январе 2017 года при проведении плановой проверки в отношении животноводческого сельскохозяйственного производственного кооператива, осуществляющего свою деятельность в Колышлейском районе Пензенской области, инспектором Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области выявлен факт хранения лекарственного препарата «Энрофлон-К» с истекшим сроком годности.

По итогам проверки председатель кооператива привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 3000 рублей. Выдано предписание об утилизации недоброкачественного препарата