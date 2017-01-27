20 килограмм опасной колбасы

Государственный инспектор отдела государственного ветеринарного надзора по Пензенской области Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области провел рейд на ярмарке г.Городище, в ходе которого обнаружил, что один из продавцов реализует колбасные изделия в количестве 20 кг без ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих качество и безопасность продукции.

Продукцию сомнительного качества сняли с реализации.

С гражданином проведена беседа о ветеринарно-санитарных правилах реализации продукции животноводства и возбуждено административное дело.