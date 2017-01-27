10166 тонн жома свекловичного гранулированного отправлены в Латвию и Марокко

Cотрудниками отдела государственного ветеринарного надзора на Государственной границе РФ и транспорте по Пензенской области Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области было осмотрено 158 партий – 10166 тонн груза.

Специалистами Россельхознадзора были проведены контрольно-надзорные мероприятия при погрузке жома свекловичного гранулированного на железнодорожных станциях Пензенской области. На каждую партию экспортной продукции составлялся акт ветеринарно-санитарного досмотра.

Подконтрольный груз был отправлен в Латвию и Марокко.