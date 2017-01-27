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10166 тонн жома свекловичного гранулированного отправлены в Латвию и Марокко
Сегодня в Пензе
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Cотрудниками отдела государственного ветеринарного надзора на Государственной границе РФ и транспорте по Пензенской области Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области было осмотрено 158 партий – 10166 тонн груза. Специалистами Россельхознадзора были проведены контрольно-надзорные мероприятия при погрузке жома свекловичного гранулированного на железнодорожных станциях Пензенской области. На каждую партию экспортной продукции составлялся акт ветеринарно-санитарного досмотра. Подконтрольный груз был отправлен в Латвию и Марокко.
Cотрудниками отдела государственного ветеринарного надзора на Государственной границе РФ и транспорте по Пензенской области Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области было осмотрено 158 партий – 10166 тонн груза.
Специалистами Россельхознадзора были проведены контрольно-надзорные мероприятия при погрузке жома свекловичного гранулированного на железнодорожных станциях Пензенской области. На каждую партию экспортной продукции составлялся акт ветеринарно-санитарного досмотра.
Подконтрольный груз был отправлен в Латвию и Марокко.
Новость: Дмитрий Раткин 27 января 2017
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