Большое переселение заканчивается...

Десять лет назад Пензенская область вступила в федеральную программу по расселению граждан из ветхого и аварийного жилья. За это время новые комфортные квартиры должны были получить 8 729 человек. Это более 135 тысяч квадратных метров! На эти цели из бюджетов всех уровней было выделено 4,5 миллиарда рублей. За восемь месяцев до окончания программы регион подводит предварительные итоги проделанной работы.

Начальник Управления ЖКХ и гражданской защиты населения Пензенской области, Михаил Панюхин, сообщил: «В рамках программы мы переселили 6 302 жителя. Общая площадь застройки — 95, 4 тысячи квадратных метров».

В рейтинге эффективности исполнения этой программы по итогам 2016-ого года Пензенская область вошла в первую двадцатку субъектов страны. Но количество отстроенных квадратных метров — не главное, к чему стремился регион при реализации программы.

«Основной упор делался на качество! Потому что в первые годы от жителей поступали жалобы на качество предоставляемого жилья. Губернатор распорядился, чтобы мы уделяли этому вопросу больше внимания. Чтобы жителей не переселяли из барака в барак», — пояснил Михаил Анатольевич.

Дом 4а на переулке Центральный в р.п. Евлашево Кузнецкого района, построенный по программе, бараком точно не назовёшь: комфортабельное как снаружи, так и внутри, жильё оснащено всем необходимым для жизни. Имеется даже специальный подъёмник для инвалидного кресла, а самому дому присвоен «Высокий» класс энергоэффективности.

«Тут есть всё! Индивидуальный газовый котёл, горячая и холодная вода, сантехника … Все удобства! Мы очень довольны и благодарны», — отметила жительница дома, Галина Никитина.

Новоселье вместе с Галиной Никитиной справили ещё пятнадцать человек — это восемь семей, проживавших ранее в доме, построенном ещё в XIX веке! Дом с полуторавековой историей, конечно, вошёл в программу по расселению. Уже в 2011-ом жильцы получили необходимые документы. Строительство нового двухэтажного здания началось в июне прошлого года.

Глава Администрации р.п. Евлашево, Татьяна Шестакова, пояснила: «Сейчас все жильцы переселены в новый дом, и ведётся оформление документов передачи его им в собственность».

Глава Администрации Кузнецкого района, Валерий Костин, добавил: «Объект находился на контроле у районной Администрации и у Губернатора лично. Новоселье справили! Причём, за первый месяц, что люди здесь живут, появился на свет ещё один житель: у одной семьи родился ребёнок! Так что жизнь продолжается».

Жизнь продолжается, а вот действие программы подходит к концу. Официальная дата её завершения — 1 сентября 2017 года. Между тем, ещё непереселённых граждан в области более двух тысяч! Это почти 40 тысяч квадратных метров жилья. Но построить — не проблема. Сложности возникают в работе с самими переселенцами.

«В Пензе в 2017-ом году будет вестись достаточно напряжённая работа, потому что есть и отказники, и люди, которых просто не могут найти. Есть и судебные разбирательства... Строители-то построят, а вот найти людей, переселить, завершить все тяжбы — это вопрос серьёзный», — пояснил Михаил Панюхин.

Поэтому Губернатор поставил перед городом задачу: начать работу с населением уже сегодня, чтобы все граждане, вступившие в программу, получили законное жильё. Появится ли такая возможность у других нуждающихся в переселении, пока неизвестно. Тем временем, 132 дома в области уже признаны аварийными.