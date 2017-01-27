Зимняя школа «ДомInno» будет проходить в Пензе на базе Училища олимпийского резерва с 19 по 22 февраля 2017 года. Мероприятие проводится в рамках региональной программы «1000-list-nick».

Для работы Зимней школы соберутся 70 учащихся средних общеобразовательных учреждений Пензенской области - победители комплекса интернет - конкурсов «Новатор-Web». В рамках мероприятия участники пройдут обучение в 7 профильных лабораториях по направлениям 3D-моделирование, дизайн, видеотворчество, инженерное дело, Arduino, программирование, маркетинг и PR.

Также для школьников будут организованы тренинги, сюжетно-ролевые и интеллектуальные игры, способствующие самореализации и повышению компетентности.