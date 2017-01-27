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 Пятница, 27 января 2017
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Зимняя школа «ДомInno» будет проходить в Пензе на базе Училища олимпийского резерва
Сегодня в Пензе
 

Зимняя школа «ДомInno» будет проходить в Пензе на базе Училища олимпийского резерва с 19 по 22 февраля 2017 года. Мероприятие проводится в рамках региональной программы «1000-list-nick».

Для работы Зимней школы соберутся 70 учащихся средних общеобразовательных учреждений  Пензенской области - победители комплекса интернет - конкурсов  «Новатор-Web». В рамках мероприятия участники пройдут обучение  в 7 профильных лабораториях по направлениям 3D-моделирование, дизайн, видеотворчество, инженерное дело, Arduino, программирование, маркетинг и PR.

Также для школьников будут организованы тренинги, сюжетно-ролевые и интеллектуальные игры, способствующие самореализации и повышению компетентности.

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