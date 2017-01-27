|
|Новости | Видео | Телепрограмма | Передачи | Контакты
|
Зимняя школа «ДомInno» будет проходить в Пензе на базе Училища олимпийского резерва
Сегодня в Пензе
|
Зимняя школа «ДомInno» будет проходить в Пензе на базе Училища олимпийского резерва с 19 по 22 февраля 2017 года. Мероприятие проводится в рамках региональной программы «1000-list-nick». Для работы Зимней школы соберутся 70 учащихся средних общеобразовательных учреждений Пензенской области - победители комплекса интернет - конкурсов «Новатор-Web». В рамках мероприятия участники пройдут обучение в 7 профильных лабораториях по направлениям 3D-моделирование, дизайн, видеотворчество, инженерное дело, Arduino, программирование, маркетинг и PR. Также для школьников будут организованы тренинги, сюжетно-ролевые и интеллектуальные игры, способствующие самореализации и повышению компетентности.
Зимняя школа «ДомInno» будет проходить в Пензе на базе Училища олимпийского резерва с 19 по 22 февраля 2017 года. Мероприятие проводится в рамках региональной программы «1000-list-nick».
Для работы Зимней школы соберутся 70 учащихся средних общеобразовательных учреждений Пензенской области - победители комплекса интернет - конкурсов «Новатор-Web». В рамках мероприятия участники пройдут обучение в 7 профильных лабораториях по направлениям 3D-моделирование, дизайн, видеотворчество, инженерное дело, Arduino, программирование, маркетинг и PR.
Также для школьников будут организованы тренинги, сюжетно-ролевые и интеллектуальные игры, способствующие самореализации и повышению компетентности.
Новость: Правительство Пензенской области 27 января 2017
|
Новости партнеров
|
© 2009-2015 Интернет-телеканал ТВ-ПЕНЗА
Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл № ФС77-40184 от 11 июня 2010г.
При цитировании материалов и видеосюжетов в сети Интернет гиперссылка на ИТК ТВ-ПЕНЗА обязательна
440008, г.Пенза
ул. Суворова, 122А
телефон редакции: 68-10-55
факс 68-20-10 доб 112
tv-penza@arcis.ru