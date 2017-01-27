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 Пятница, 27 января 2017
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Для женщин-предпринимателей России объявлен конкурс
Сегодня в Пензе
 

24-25 марта 2017 года в Москве Ассоциацией женщин-предпринимателей России при поддержке Совета Федерации ФС РФ и Государственной Думы РФ будут проведены очередные всероссийские конкурсы. 

В рамках конкурсной программы по итогам 2016 года лучшие региональные руководители, специалисты и рабочие имеют возможность принять участие в следующих конкурсах: 

  • «Рабочая смена России» 
  • «Рабочая честь России» 
  • «Женщина – директор года» 
  • «Искусство управлять» 
  • «Заслуженный директор России» 
  • «Молодой директор года» 
  • «Предприятие XXI века» 

Ежегодно в подобных конкурсах участвуют руководители предприятий, признанные лучшими в своих регионах, специалисты и рабочие промышленных предприятий, строительной отрасли, потребительского рынка и рынка услуг, жилищно-коммунального хозяйства, научных и образовательных организаций, учреждений здравоохранения, социальной защиты и культуры. 
Приглашаем к участию представителей предпринимательского сообщества. 

С информацией о конкурсах и условиях участия в них можно ознакомиться на сайте Ассоциации http://www.assower.ru./ Контактное лицо: Потягова Ирина Васильевна, e-mail: irinapotyagova@gmail.com, тел./факс: 8 (495) 702-09-37. 

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