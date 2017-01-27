|
|Новости | Видео | Телепрограмма | Передачи | Контакты
|
Для женщин-предпринимателей России объявлен конкурс
Сегодня в Пензе
|
24-25 марта 2017 года в Москве Ассоциацией женщин-предпринимателей России при поддержке Совета Федерации ФС РФ и Государственной Думы РФ будут проведены очередные всероссийские конкурсы. В рамках конкурсной программы по итогам 2016 года лучшие региональные руководители, специалисты и рабочие имеют возможность принять участие в следующих конкурсах: Ежегодно в подобных конкурсах участвуют руководители предприятий, признанные лучшими в своих регионах, специалисты и рабочие промышленных предприятий, строительной отрасли, потребительского рынка и рынка услуг, жилищно-коммунального хозяйства, научных и образовательных организаций, учреждений здравоохранения, социальной защиты и культуры. С информацией о конкурсах и условиях участия в них можно ознакомиться на сайте Ассоциации http://www.assower.ru./ Контактное лицо: Потягова Ирина Васильевна, e-mail: irinapotyagova@gmail.com, тел./факс: 8 (495) 702-09-37.
24-25 марта 2017 года в Москве Ассоциацией женщин-предпринимателей России при поддержке Совета Федерации ФС РФ и Государственной Думы РФ будут проведены очередные всероссийские конкурсы.
В рамках конкурсной программы по итогам 2016 года лучшие региональные руководители, специалисты и рабочие имеют возможность принять участие в следующих конкурсах:
Ежегодно в подобных конкурсах участвуют руководители предприятий, признанные лучшими в своих регионах, специалисты и рабочие промышленных предприятий, строительной отрасли, потребительского рынка и рынка услуг, жилищно-коммунального хозяйства, научных и образовательных организаций, учреждений здравоохранения, социальной защиты и культуры.
С информацией о конкурсах и условиях участия в них можно ознакомиться на сайте Ассоциации http://www.assower.ru./ Контактное лицо: Потягова Ирина Васильевна, e-mail: irinapotyagova@gmail.com, тел./факс: 8 (495) 702-09-37.
Новость: Администрация города Пензы 27 января 2017
|
Новости партнеров
|
© 2009-2015 Интернет-телеканал ТВ-ПЕНЗА
Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл № ФС77-40184 от 11 июня 2010г.
При цитировании материалов и видеосюжетов в сети Интернет гиперссылка на ИТК ТВ-ПЕНЗА обязательна
440008, г.Пенза
ул. Суворова, 122А
телефон редакции: 68-10-55
факс 68-20-10 доб 112
tv-penza@arcis.ru