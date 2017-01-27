Для женщин-предпринимателей России объявлен конкурс

24-25 марта 2017 года в Москве Ассоциацией женщин-предпринимателей России при поддержке Совета Федерации ФС РФ и Государственной Думы РФ будут проведены очередные всероссийские конкурсы.

В рамках конкурсной программы по итогам 2016 года лучшие региональные руководители, специалисты и рабочие имеют возможность принять участие в следующих конкурсах:

«Рабочая смена России»

«Рабочая честь России»

«Женщина – директор года»

«Искусство управлять»

«Заслуженный директор России»

«Молодой директор года»

«Предприятие XXI века»

Ежегодно в подобных конкурсах участвуют руководители предприятий, признанные лучшими в своих регионах, специалисты и рабочие промышленных предприятий, строительной отрасли, потребительского рынка и рынка услуг, жилищно-коммунального хозяйства, научных и образовательных организаций, учреждений здравоохранения, социальной защиты и культуры.

Приглашаем к участию представителей предпринимательского сообщества.

С информацией о конкурсах и условиях участия в них можно ознакомиться на сайте Ассоциации http://www.assower.ru./ Контактное лицо: Потягова Ирина Васильевна, e-mail: irinapotyagova@gmail.com, тел./факс: 8 (495) 702-09-37.