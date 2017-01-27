Великий и могучий

В Институте регионального развития Пензенской области руководители муниципальных методических служб и учителя обсудили результаты Всероссийских проверочных работ по русскому языку среди школьников 2 и 5-х классов.

«Детям было предложено контрольное списывание, и надо сказать,что по результатам Пензенская область выше среднероссийских. Если по России на оценки 4 и 5 написали не больше 72 %, то в Пензенской области результат – 84 %», - рассказывает Алла Маркова, директор Центра начального общего образования.

«Мы рассказали детям, что цель проверочных работ – посмотреть уровень на котором они находятся. Дети спокойно к этой работе отнеслись и получили отметки 4 и 5»,- говорит Натела Хвичия, учитель начальных классов гимназии № 44 г. Пензы.

Напомним, что Всероссийские проверочные работы в Пензенской области проводились в режиме апробации и принцип добровольного участия школ был соблюден.

«Эти мониторинги проходят для того, чтобы определить проблемные зоны изучения предмета, освоения программы и наметить пути, которые могут вывести образование на качественно новый уровень», - отметила Алла Маркова.

В целом задания ВПР рассчитаны на среднестатистического школьника России, поэтому не должны вызывать страх или быть причиной волнения учеников. На круглом столе к учителям обратились с призывом создавать спокойную атмосферу и работоспособную обстановку во время проведения ВПР в этом году. В 2017 Всероссийские проверочные работы пройдут в 4-х и 5-х классах.