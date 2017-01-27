Режим повышенной готовности введен на территории Пензенской области

Границами зоны возможной чрезвычайной ситуации, согласно документу, определено административно-территориальное образование город Пенза.



Основанием для введения режима повышенной готовности стало нарушение теплоснабжения многоквартирных жилых домов и социально значимых объектов на отдельной территории областного центра, произошедшее вследствие аварии на ТЭЦ-1.



Координация мероприятий, проводимых органами управления, силами Пензенской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и ее звеньев, возложена на комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Пензенской области.



Режим повышенной готовности будет сохраняться до особого распоряжения.

Новость: Правительство Пензенской области 27 января 2017