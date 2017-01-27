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По данным ГОЧС г.Пензы остается без тепла 214 жилых домов
Сегодня в Пензе
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По данным Управления ГОЧС г.Пензы на 14.00 остается без тепла 214 жилых домов, 13 детских садов, 5 школ и 5 поликлиник. Работы по восстановлению трубопровода теплотрассы диаметром 700 мм на Герцена, 46 закончены в 13.45. В 15.00 часов должна развернуться насосная стация №4 и теплоноситель будет подаваться на верх улиц Московской и Володарского, а также на улицу Пушкина и частично на улицу Кулакова.
По данным Управления ГОЧС г.Пензы на 14.00 остается без тепла 214 жилых домов, 13 детских садов, 5 школ и 5 поликлиник.
Работы по восстановлению трубопровода теплотрассы диаметром 700 мм на Герцена, 46 закончены в 13.45. В 15.00 часов должна развернуться насосная стация №4 и теплоноситель будет подаваться на верх улиц Московской и Володарского, а также на улицу Пушкина и частично на улицу Кулакова.
Новость: Администрация города Пензы 27 января 2017
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