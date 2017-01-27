Помощь для НКО

На базе благотворительного фонда «Покров» в Пензе в течение 2 дней проходил семинар для сотрудников НКО. На нём, представителям пензенских некоммерческих организаций дали ответы, на волнующие их вопросы.

«Некоммерческие организации в основном, существуют за счёт привлечённых средств, и конечно такие вопросы - как, каким образом, и где получить финансовые ресурсы не могут не волновать руководителей НКО», - говорит Светлана Безрукова, методист ресурсного центра «Покров».

Один из основных вариантов поддержки НКО - государственная. На семинаре ведущие московские специалисты рассказывали участникам о том, как подготовить заявку на получение Президентского гранта, оформить документы, и конечно же о том, как победить в конкурсе и реализовать свой проект.

«Пензенские организации достаточно активно участвовали в программе Президентских грантов в 2016 году. По фонду «Покров» у нас есть 5 победителей.Это достаточно серьезные организации. И мы надеемся, что после данного мероприятия ещё больше НКО вашего региона примет участие в грантах уже в этом году», - отмечает Андрей Козлов, директор Президентских грантовых программ Благотворительного фонда поддержки семьи, материнства и детства «Покров» (г. Москва).

Подобные встречи в нашем городе проводятся уже в четвёртый раз. Всего запланировано 8 обучающих семинаров для сотрудников НКО Приволжского федерального округа.