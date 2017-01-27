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В память о войне
Сегодня в Пензе
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Памятный залп в честь большого, но в то же самое время и трагичного события – блокады Ленинграда. В этот день исполняется ровно 73 года освобождению оккупированного фашистами города на Неве. Как и все жители России, пензенцы решили встретить этот день с цветами в руках у памятника героям блокадного Ленинграда.
«Это страшно даже мысленно прочувствовать. Тем людям, которые все это пережили, можно просто поклониться. Это огромный подвиг – сдержать оборону города и выжить самим. Все выше всяких чувств», - Нина Паршина, гостья митинга.
У каждого пришедшего сюда свои причины, но общая цель – показать молодому поколению настоящих героев. Среди жителей Пензы проживают и те, кто оказался в центре событий того непростого времени и для каждого из них наш город стал вторым домом.
«Этот огромный подвиг советского народа в годы Великой Отечественной войны и в период защиты Ленинграда от блокады. Наши Пензенцы вложили свой вклад в защиту героического Ленинграда. Для шести тысяч эвакуированных детей, женщин и стариков город Пенза стал родным городом», - Отметил председатель законодательного собрания Пензенской области Валерий Лидин.
О том, как тяжело приходилось жителям оккупированного города рассказывает сам очевидец тех чудовищных событий – ветеран Великой Отечественной войны.
«Они, так как не имели работы, были основной жертвой блокады. Они находились в квартирах. Получали хлеба вдвое меньше, чем рабочие и жили в холоде», - вспоминает Владимир Алексеев, ветеран Великой Отечественной войны.
Свежие цветы у памятника, которые возложили в этот день, напоминают всем жителям Пензы, что в истории нашей страны и нашего народа было тяжелое время, которое нужно помнить всегда.
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