Aeaaiay no?aieoa
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ ТВ-ПЕНЗА
 Пятница, 27 января 2017
О канале   |    Реклама   |    RSS
Новости   |    Видео   |    Телепрограмма   |    Передачи   |    Контакты  
 
Более трёхсот человек занимаются ремонтом теплотрассы
Сегодня в Пензе
 
Смотреть видео

Ремонт закончился аварией... 26 января на Пензенской ТЭЦ-1, в турбинном отделении, проводились работы по устранению дефектов технического оборудования. При скачке давления часть техники выбросило на крышу здания главного корпуса. В итоге обрушилась кровля площадью 600 квадратных метров. Погиб рабочий. А резкое снижение давления привело сразу к нескольким порывам теплотрассы. Без отопления осталось почти 500 жилых домов, 12 садиков, 15 школ и 5 лечебных учреждений. К ликвидации последствий «коммунальной катастрофы», как её уже назвали федеральные СМИ, немедленно приступили все имеющиеся в Пензе аварийные бригады.

Губернатор Пензенской области, Иван Белозерцев, в ходе внеочередной видеоконференции отметил: «Все аварийные бригады, которые работали на территории Пензы, были подключены. Правительство области, руководство города — все работали в круглосуточном режиме. Но пока проблему полностью мы не решили, потому что работа непростая».

В результате круглосуточной работы аварийных бригад к утру 27-ого января число отключённых от тепла объектов удалось значительно сократить.

Глава Администрации г. Пензы, Виктор Кувайцев, пояснил: «Число многоэтажных домов сократилось с 471-ого до 149, детских садов — до 11, школ — до 6».

Однако, в 5:30 в результате заполнения теплосети и выравнивания гидравлических параметров произошёл новый порыв — на улицах Герцена и Нахимова. Под отключение попали ещё 63 жилых дома, 1 школа и 3 детских сада.

Работы по их подключению ведут 23 бригады — это более 300 человек. Губернатор поблагодарил профильные ведомства за уже проделанную работу и призвал продолжить восстановительные мероприятия. Если подачу тепла удастся завершить до 15:00, то ещё не замёрзшие сети заработают сегодня. В противном случае — только завтра.

Новость: Екатерина Сорокина 27 января 2017
2017-01-27
Оказана социальная помощь гражданам, которые попали в зону отключения теплоснабжения
 Горячие линии открыты во всех учреждениях социального обслуживания населения
 
2017-01-27
Более трёхсот человек занимаются ремонтом теплотрассы
Работы по восстановлению теплоснабжения в Пензе ведутся круглосуточно
 
2017-01-27
В память о войне
Пензенцы почтили память жертв блокадного Ленинграда
 
2017-01-27
Помощь для НКО
В Пензе завершился обучающий семинар для сотрудников некоммерческих организаций
 
2017-01-27
По данным ГОЧС г.Пензы остается без тепла 214 жилых домов
 Ситуация в городе на сегодня на 14:00
 

Новости партнеров
 
На сайте: 32ч. ??????.???????
 
© 2009-2015 Интернет-телеканал ТВ-ПЕНЗА
Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл № ФС77-40184 от 11 июня 2010г.

При цитировании материалов и видеосюжетов в сети Интернет гиперссылка на ИТК ТВ-ПЕНЗА обязательна
440008, г.Пенза
ул. Суворова, 122А
телефон редакции: 68-10-55
факс 68-20-10 доб 112

tv-penza@arcis.ru