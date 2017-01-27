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Более трёхсот человек занимаются ремонтом теплотрассы
Сегодня в Пензе
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Ремонт закончился аварией... 26 января на Пензенской ТЭЦ-1, в турбинном отделении, проводились работы по устранению дефектов технического оборудования. При скачке давления часть техники выбросило на крышу здания главного корпуса. В итоге обрушилась кровля площадью 600 квадратных метров. Погиб рабочий. А резкое снижение давления привело сразу к нескольким порывам теплотрассы. Без отопления осталось почти 500 жилых домов, 12 садиков, 15 школ и 5 лечебных учреждений. К ликвидации последствий «коммунальной катастрофы», как её уже назвали федеральные СМИ, немедленно приступили все имеющиеся в Пензе аварийные бригады.
Губернатор Пензенской области, Иван Белозерцев, в ходе внеочередной видеоконференции отметил: «Все аварийные бригады, которые работали на территории Пензы, были подключены. Правительство области, руководство города — все работали в круглосуточном режиме. Но пока проблему полностью мы не решили, потому что работа непростая».
В результате круглосуточной работы аварийных бригад к утру 27-ого января число отключённых от тепла объектов удалось значительно сократить.
Глава Администрации г. Пензы, Виктор Кувайцев, пояснил: «Число многоэтажных домов сократилось с 471-ого до 149, детских садов — до 11, школ — до 6».
Однако, в 5:30 в результате заполнения теплосети и выравнивания гидравлических параметров произошёл новый порыв — на улицах Герцена и Нахимова. Под отключение попали ещё 63 жилых дома, 1 школа и 3 детских сада.
Работы по их подключению ведут 23 бригады — это более 300 человек. Губернатор поблагодарил профильные ведомства за уже проделанную работу и призвал продолжить восстановительные мероприятия. Если подачу тепла удастся завершить до 15:00, то ещё не замёрзшие сети заработают сегодня. В противном случае — только завтра.
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