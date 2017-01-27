Оказана социальная помощь гражданам, которые попали в зону отключения теплоснабжения

В связи с аварией на ТЭЦ-1 Социальным управлением города Пензы продолжается работа по оказанию социальной помощи гражданам и семьям с детьми, состоящим на учете в учреждениях социального обслуживания населения, попавшим в зону отключения теплоснабжения.

Учреждениями социального обслуживания города сформированы рабочие группы для посещения указанных категорий граждан на дому.

За несколько часов специалистами учреждений было посещено 533 адреса по улицам Карпинского, Кулакова, Володарского, Московской, Суворова, Пушкина, Ворошилова, Ленина, Фурманова, Беляева, Ударной, Кулибина, Докучаева, Кирова, Плеханова, Саранской, Бакунина, Герцена, Дзержинского, Луначарского, Пролетарской, Толстого, Ухтомского, Жемчужной.

В ходе посещений:

- предлагалось размещение в пунктах временного пребывания в санатории им. Володарского (90 мест), санатории – профилактории Архитектурно-строительной академии (50 мест), общежитии ПГУ (200 мест);

- предлагались иные социальные услуги и социальная помощь.

На данный момент две семьи размещены в пункте временного пребывания, расположенном в санатории им. Володарского, еще две семьи планируют принять решении о размещении до конца дня.

Кроме того, в МБУ «Пензенский городской комплексный центр срочной социальной помощи населению» работает круглосуточная Горячая линия по телефону Единой службы срочной социальной помощи города Пензы 44-00-03.

Горячие линии открыты во всех учреждениях социального обслуживания населения:

- МБУ «Центр социальной помощи семье и детям» Железнодорожного района города Пензы – тел.98-49-07;

- МБУ «Комплексный центр социальной помощи семье и детям» Ленинского района города Пензы – тел. 68-23-25;

- МБУ «Комплексный центр социальной помощи семье и детям Октябрьского района города Пензы – тел. 98-05-95;

- МБУ «Комплексный центр социальной помощи семье и детям Первомайского района города Пензы – тел. 56-58-68.

25 и 26 января на телефоны Горячей линии обратились 17 жителей города. Всем им оказана консультативная и психологическая помощь.