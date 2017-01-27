Квартет угонщиков

Четверо пензенцев, в составе которых было даже двое несовершеннолетних, решили попробовать себя в роли великих угонщиков. Бригада злоумышленников сначала хотела просто украсть из автомобиля магнитофон, но потом коллективное бессознательное толкнуло банду на угон целого автомобиля. Как только о пропаже узнал хозяин машины, полиция сразу же начала прочесывать город.

«По данному сообщению в городе незамедлительно был введен план «перехват». В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции были установлены и задержаны подозреваемые. Ими оказались четверо жителей Пензенской области в возрасте от 16 до 26 лет», - отметил Евгений Рожков, следователь отдела №5 СУ УМВД РФ по г. Пензе.

Группировка действовала со знанием дела. Машину они отогнали за пределы города и хотели разобрать на запчасти. Но как только всю банду доставили в полицейский участок все быстро признали свою вину и раскаялись в содеянном.

«Похищенная машина была изъята и направлена на проведение товароведческой экспертизы. В отношении одного из подозреваемых судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, а в отношении других подозреваемых в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении», - Добавил следователь

Преступники пойманы и ждут своего наказания. Если суд примет решение, то молодые люди могут просидеть в тюрьме от пяти до десяти лет.

«Советую никому этого не делать, потому что рано или поздно окажешься в полиции», - отметил подозреваемый.