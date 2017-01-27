|
|Новости | Видео | Телепрограмма | Передачи | Контакты
|
Китайский Новый год
Сегодня в Пензе
|
Смотреть видео
На Новый год в Китае атмосфера праздника чувствуется везде и во всём. Весь Китай, как в одно мгновение становится ярким и красочным. Повсюду развешаны новогодние декорации, драконы, и известные китайские фонарики. На один день стены Пензенского Государственного Университета превратились в одну из китайских декораций.
Али Демирель приехал не из Китая, а из солнечной Турции, говорит, что с сам в восточной стране никогда не был и познакомился с их культурой только сейчас.
«Мне очень понравилось, это очень счастливый праздник. Китайские друзья очень хорошие, они говорили нам, как он отмечается и нам очень хорошо»,- рассказал Али Демирель.
В свою очередь Китайские друзья продемонстрировали для присутствующих свои традиции, песни и фильмы.
В Пензенском Государственном Университете учится около 20 студентов из Китая и наше непосредственное сотрудничество продолжается уже не первый год. На данный момент ведутся переговоры с китайской стороной, о том, чтобы при окончании нашего учебного заведения им выдавался диплом не только из нашего ВУЗа, но и китайского образца.
«Поскольку мы сотрудничаем с Китаем давно, для нас Ваша жизнь-это элемент и нашей международной жизни, я желаю Вам приятного Нового года, дружите, участвуйте в наших общественных мероприятиях, в учебной жизни»,- поздравил проректор по международной деятельности Пензенского государственного университета, Сергей Васин.
В Китае, есть свои традиции и определённые атрибуты без которых они просто не представляют себе Новый Год. Например, для них обязательно в новогоднюю ночь нужно быть одетым в красную одежду, тогда весь год им будет сопутствовать удача и богатство.
«Мы едим пельмени –это традиционное китайское блюдо. Обычно все находятся в семье, вместе ужинают и отмечают»,- рассказал студент из КНР Хэ Синь Син.
Китайцы народ очень дружелюбный и добрый, поэтому в свой праздник они решили сделать подарки всем, кто пришёл вместе с ними отпраздновать Китайский Новый Год. Это оказались маленькие записки с пожеланиями на Новый год.
|
Новости партнеров
|
© 2009-2015 Интернет-телеканал ТВ-ПЕНЗА
Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл № ФС77-40184 от 11 июня 2010г.
При цитировании материалов и видеосюжетов в сети Интернет гиперссылка на ИТК ТВ-ПЕНЗА обязательна
440008, г.Пенза
ул. Суворова, 122А
телефон редакции: 68-10-55
факс 68-20-10 доб 112
tv-penza@arcis.ru