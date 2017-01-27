На Новый год в Китае атмосфера праздника чувствуется везде и во всём. Весь Китай, как в одно мгновение становится ярким и красочным. Повсюду развешаны новогодние декорации, драконы, и известные китайские фонарики. На один день стены Пензенского Государственного Университета превратились в одну из китайских декораций.

Али Демирель приехал не из Китая, а из солнечной Турции, говорит, что с сам в восточной стране никогда не был и познакомился с их культурой только сейчас.

«Мне очень понравилось, это очень счастливый праздник. Китайские друзья очень хорошие, они говорили нам, как он отмечается и нам очень хорошо»,- рассказал Али Демирель.

В свою очередь Китайские друзья продемонстрировали для присутствующих свои традиции, песни и фильмы.

В Пензенском Государственном Университете учится около 20 студентов из Китая и наше непосредственное сотрудничество продолжается уже не первый год. На данный момент ведутся переговоры с китайской стороной, о том, чтобы при окончании нашего учебного заведения им выдавался диплом не только из нашего ВУЗа, но и китайского образца.

«Поскольку мы сотрудничаем с Китаем давно, для нас Ваша жизнь-это элемент и нашей международной жизни, я желаю Вам приятного Нового года, дружите, участвуйте в наших общественных мероприятиях, в учебной жизни»,- поздравил проректор по международной деятельности Пензенского государственного университета, Сергей Васин.

В Китае, есть свои традиции и определённые атрибуты без которых они просто не представляют себе Новый Год. Например, для них обязательно в новогоднюю ночь нужно быть одетым в красную одежду, тогда весь год им будет сопутствовать удача и богатство.

«Мы едим пельмени –это традиционное китайское блюдо. Обычно все находятся в семье, вместе ужинают и отмечают»,- рассказал студент из КНР Хэ Синь Син.

Китайцы народ очень дружелюбный и добрый, поэтому в свой праздник они решили сделать подарки всем, кто пришёл вместе с ними отпраздновать Китайский Новый Год. Это оказались маленькие записки с пожеланиями на Новый год.