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 Пятница, 27 января 2017
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Пензенский губернатор провёл рабочую встречу с президентом Группы «Т Плюс»
Сегодня в Пензе
 

Стороны обсудили вопрос увеличения объёма ремонтных работ пензенских тепломагистралей, в пятницу, 27 января 2017 года.

Группа «Т Плюс» – крупнейшая российская частная компания, работающая в сфере электроэнергетики и теплоснабжения. В её состав входит ряд объектов жилищно-коммунальной сферы, расположенных на территории пензенского региона. В их числе - ТЭЦ-1, где вчера произошла авария.

Открывая рабочую встречу, пензенский губернатор проинформировал руководителя Группы «Т Плюс» о текущей ситуации.

«Аварийно-восстановительные бригады работали всю ночь, все должностные лица были на месте. Специалисты как муниципальных,  так и частных компаний, в соответствии с поставленной мной задачей, оперативно подключились к работе по устранению последствий аварии на ТЭЦ-1», - сообщил Иван Белозерцев.

«Учитывая возникшую нештатную ситуацию, мы вместе должны подумать над увеличением объёма ремонтных работ теплосетей, котельных, ТЭЦ Группы «Т Плюс», расположенных в Пензенской области. Мы не претендуем на управление частной компанией, мы претендуем на взаимодействие в решении совместных задач в интересах жителей региона», - пояснил он.

Губернатор также добавил, что областная власть несёт ответственность за обеспечение населения жизненноважными ресурсами на территории субъекта федерации – нормальное функционирование жилищно-коммунальных систем жилого фонда, объектов социального назначения.

В результате проведённых деловых переговоров стороны наметили план совместных действий, направленных на модернизацию тепловых сетей и объектов коммунальной инфраструктуры, входящих в состав предприятий Группы «Т Плюс».

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