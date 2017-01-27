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Иван Белозерцев ввел режим ЧС на территории Пензенской области в границах города Пензы
Сегодня в Пензе
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Губернатор сообщил об этом представителям СМИ вечером в пятницу, 27 января 2017 года. "В связи с аварией на ТЭЦ-1, повлекшей нарушение теплоснабжения многоквартирных жилых домов и социально значимых объектов в Пензе на срок более одних суток принято решение ввести на территории Пензенской области режим чрезвычайной ситуации", - подчеркнул глава региона. Границами зоны чрезвычайной ситуации, согласно распоряжению губернатора о введении режима ЧС, определено административно-территориальное образование - город Пенза. Контроль за исполнением распоряжения возложен на заместителя председателя Правительства Пензенской области, координирующего вопросы защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности. Режим ЧС будет сохраняться до особого распоряжения.
Губернатор сообщил об этом представителям СМИ вечером в пятницу, 27 января 2017 года.
"В связи с аварией на ТЭЦ-1, повлекшей нарушение теплоснабжения многоквартирных жилых домов и социально значимых объектов в Пензе на срок более одних суток принято решение ввести на территории Пензенской области режим чрезвычайной ситуации", - подчеркнул глава региона.
Границами зоны чрезвычайной ситуации, согласно распоряжению губернатора о введении режима ЧС, определено административно-территориальное образование - город Пенза.
Контроль за исполнением распоряжения возложен на заместителя председателя Правительства Пензенской области, координирующего вопросы защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности.
Режим ЧС будет сохраняться до особого распоряжения.
Новость: Правительство Пензенской области 27 января 2017
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