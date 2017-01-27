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В настоящее время остаются без тепла 88 жилых домов
Сегодня в Пензе
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На заседании штаба в 19.00 часов 27 января начальник Управления ГОЧС по г.Пензе Алексей Михайлов, докладывая оперативную обстановку на 19.00 часов главе администрации города Виктору Кувайцеву, сообщил что в настоящее время остаются без тепла 88 жилых домов, 4 школы, 10 зданий детских садов и 4 здания учреждений дополнительного образования. На пуске тепла в жилом фонде занято 250 человек. В пункте временного пребывания в санатории им.В.В.Володарского размещены 3 семьи. По информации представителя компании "Т-Плюс" работы по ликвидации последствий аварии на улице Герцена, 46 завершены, через 2,5-3 часа тепло должно прийти в дома на улицах Суворова, Коммунистическая, Карпинского, а также на улицу Ударную. Ликвидирован порыв на улице Нахимова, тепло в дома на улицу Ударную должно поступить к 24.00 часам. Начальник управления образования Юрий Голодяев сообщил, что если в течение ночи тепло поступит в школы, все образовательные учреждения будут работать в обычном режиме. Обеспокоенность вызывает ситуация с малоэтажными жилыми домами в микрорайоне Север, где 12 бригад пытаются запустить тепло в 21 дом. Но так как диаметр труб маленький, а температура воздуха низкая, работа продвигается медленно. - Мы благодарны всем, кто вторые сутки трудиться в тяжелых условиях низких температур, для того чтобы в жилые дома вернулось тепло, - сказал Виктор Кувайцев, подводя итоги совещания. Виктор Кувайцев поручил обеспечить бригады, работающие в микрорайоне Север, горячим питанием и сам выехал на место, чтобы лично увидеть в каких условиях трудятся люди и как организованна работа. Ситуация находится под контролем главы администрации города Виктора Кувайцева и губернатора Ивана Белозерцева.
На заседании штаба в 19.00 часов 27 января начальник Управления ГОЧС по г.Пензе Алексей Михайлов, докладывая оперативную обстановку на 19.00 часов главе администрации города Виктору Кувайцеву, сообщил что в настоящее время остаются без тепла 88 жилых домов, 4 школы, 10 зданий детских садов и 4 здания учреждений дополнительного образования.
На пуске тепла в жилом фонде занято 250 человек. В пункте временного пребывания в санатории им.В.В.Володарского размещены 3 семьи.
По информации представителя компании "Т-Плюс" работы по ликвидации последствий аварии на улице Герцена, 46 завершены, через 2,5-3 часа тепло должно прийти в дома на улицах Суворова, Коммунистическая, Карпинского, а также на улицу Ударную. Ликвидирован порыв на улице Нахимова, тепло в дома на улицу Ударную должно поступить к 24.00 часам.
Начальник управления образования Юрий Голодяев сообщил, что если в течение ночи тепло поступит в школы, все образовательные учреждения будут работать в обычном режиме.
Обеспокоенность вызывает ситуация с малоэтажными жилыми домами в микрорайоне Север, где 12 бригад пытаются запустить тепло в 21 дом. Но так как диаметр труб маленький, а температура воздуха низкая, работа продвигается медленно.
- Мы благодарны всем, кто вторые сутки трудиться в тяжелых условиях низких температур, для того чтобы в жилые дома вернулось тепло, - сказал Виктор Кувайцев, подводя итоги совещания.
Виктор Кувайцев поручил обеспечить бригады, работающие в микрорайоне Север, горячим питанием и сам выехал на место, чтобы лично увидеть в каких условиях трудятся люди и как организованна работа.
Ситуация находится под контролем главы администрации города Виктора Кувайцева и губернатора Ивана Белозерцева.
Новость: Администрация города Пензы 27 января 2017
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