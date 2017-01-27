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 Пятница, 27 января 2017
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В настоящее время остаются без тепла 88 жилых домов
Сегодня в Пензе
 

На заседании штаба в 19.00 часов 27 января начальник Управления ГОЧС по г.Пензе Алексей Михайлов, докладывая оперативную обстановку на 19.00 часов  главе администрации города Виктору Кувайцеву, сообщил что в настоящее время  остаются без тепла 88 жилых домов,  4 школы, 10 зданий детских садов и 4 здания учреждений дополнительного образования.  

На пуске тепла в жилом фонде занято 250 человек. В пункте временного пребывания в санатории им.В.В.Володарского  размещены 3 семьи.

По информации представителя компании "Т-Плюс"   работы по ликвидации последствий аварии на улице Герцена, 46 завершены, через 2,5-3 часа тепло должно прийти в дома на улицах Суворова, Коммунистическая, Карпинского, а также на улицу Ударную. Ликвидирован порыв на улице Нахимова, тепло в дома на улицу  Ударную должно поступить к 24.00 часам. 

Начальник управления образования Юрий Голодяев сообщил, что если в течение ночи  тепло поступит в школы, все  образовательные учреждения будут работать в обычном режиме.

Обеспокоенность вызывает  ситуация с  малоэтажными  жилыми домами  в микрорайоне Север, где  12 бригад  пытаются запустить тепло в 21 дом. Но так как диаметр труб маленький, а температура воздуха низкая, работа продвигается медленно.

 - Мы благодарны всем, кто вторые сутки трудиться в тяжелых условиях  низких температур, для того чтобы   в жилые дома вернулось тепло,  - сказал Виктор Кувайцев, подводя итоги совещания.

Виктор Кувайцев поручил  обеспечить бригады, работающие в микрорайоне Север, горячим питанием и сам выехал на место, чтобы лично увидеть в каких условиях трудятся люди и как организованна работа. 

Ситуация находится под контролем главы администрации города Виктора Кувайцева и губернатора Ивана Белозерцева.

Новость: Администрация города Пензы 27 января 2017
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