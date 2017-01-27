Aeaaiay no?aieoa
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ ТВ-ПЕНЗА
 Пятница, 27 января 2017
О канале   |    Реклама   |    RSS
Новости   |    Видео   |    Телепрограмма   |    Передачи   |    Контакты  
 
Рабочий день закончится, когда тепло поступит в каждую квартиру, - Иван Белозерцев
Сегодня в Пензе
 

Восстановлена работа ТЦП N146, от которого запитаны 4 многоквартирных дома на улице Суворова – 151, 157, 169 и 169-а. Горячая вода и отопление в здания поступают, утечек нет. Представителям управляющих компаний дано поручение проверить, доходит ли тепло до всех потребителей.

«В целом, процесс пошел на убыль, но рабочий день можно считать законченным, когда в каждый подъезд, в каждую квартиру будет поступать тепло», - сказал губернатор Пензенской области.

«День и ночь без перерыва работают все подрядные организации всех форм собственности, благодарю их за это, и жители видят, что это общее дело, что пришла беда и с этой бедой борются, спасибо им за понимание», - добавил Иван Белозерцев.

Новость: Правительство Пензенской области 27 января 2017
2017-01-27
Рабочий день закончится, когда тепло поступит в каждую квартиру, - Иван Белозерцев
 Восстановлена работа ТЦП N146, от которого запитаны 4 многоквартирных дома на улице Суворова
 
2017-01-27
В настоящее время остаются без тепла 88 жилых домов
 Ситуация находится под контролем главы администрации города Виктора Кувайцева и губернатора Ивана Белозерцева
 
2017-01-27
Иван Белозерцев ввел режим ЧС на территории Пензенской области в границах города Пензы
 Режим ЧС будет сохраняться до особого распоряжения
 
2017-01-27
Пензенский губернатор провёл рабочую встречу с президентом Группы «Т Плюс»
 В результате проведённых деловых переговоров стороны наметили план совместных действий
 
2017-01-27
Китайский Новый год
В ПГУ снова прошли новогодние праздники
 

Новости партнеров
 
На сайте: 35ч. ??????.???????
 
© 2009-2015 Интернет-телеканал ТВ-ПЕНЗА
Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл № ФС77-40184 от 11 июня 2010г.

При цитировании материалов и видеосюжетов в сети Интернет гиперссылка на ИТК ТВ-ПЕНЗА обязательна
440008, г.Пенза
ул. Суворова, 122А
телефон редакции: 68-10-55
факс 68-20-10 доб 112

tv-penza@arcis.ru