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Рабочий день закончится, когда тепло поступит в каждую квартиру, - Иван Белозерцев
Сегодня в Пензе
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Восстановлена работа ТЦП N146, от которого запитаны 4 многоквартирных дома на улице Суворова – 151, 157, 169 и 169-а. Горячая вода и отопление в здания поступают, утечек нет. Представителям управляющих компаний дано поручение проверить, доходит ли тепло до всех потребителей. «В целом, процесс пошел на убыль, но рабочий день можно считать законченным, когда в каждый подъезд, в каждую квартиру будет поступать тепло», - сказал губернатор Пензенской области. «День и ночь без перерыва работают все подрядные организации всех форм собственности, благодарю их за это, и жители видят, что это общее дело, что пришла беда и с этой бедой борются, спасибо им за понимание», - добавил Иван Белозерцев.
Восстановлена работа ТЦП N146, от которого запитаны 4 многоквартирных дома на улице Суворова – 151, 157, 169 и 169-а. Горячая вода и отопление в здания поступают, утечек нет. Представителям управляющих компаний дано поручение проверить, доходит ли тепло до всех потребителей.
«В целом, процесс пошел на убыль, но рабочий день можно считать законченным, когда в каждый подъезд, в каждую квартиру будет поступать тепло», - сказал губернатор Пензенской области.
«День и ночь без перерыва работают все подрядные организации всех форм собственности, благодарю их за это, и жители видят, что это общее дело, что пришла беда и с этой бедой борются, спасибо им за понимание», - добавил Иван Белозерцев.
Новость: Правительство Пензенской области 27 января 2017
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