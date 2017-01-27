Восстановлена работа ТЦП N146, от которого запитаны 4 многоквартирных дома на улице Суворова – 151, 157, 169 и 169-а. Горячая вода и отопление в здания поступают, утечек нет. Представителям управляющих компаний дано поручение проверить, доходит ли тепло до всех потребителей.

«В целом, процесс пошел на убыль, но рабочий день можно считать законченным, когда в каждый подъезд, в каждую квартиру будет поступать тепло», - сказал губернатор Пензенской области.

«День и ночь без перерыва работают все подрядные организации всех форм собственности, благодарю их за это, и жители видят, что это общее дело, что пришла беда и с этой бедой борются, спасибо им за понимание», - добавил Иван Белозерцев.