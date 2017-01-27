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 Суббота, 28 января 2017
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Количество домов без тепла сокращается
Сегодня в Пензе
 

Благодаря скоординированным действиям ремонтных бригад восстановлена в полном объеме подача тепла: в 104 многоквартирных домах; 5 детских садах; 2 учреждениях дополнительного образования.

В штатном режиме работают все медицинские организации г.Пензы. Работы по ликвидации последствий аварии продолжаются.

По данным на 23.00 еще в 27 многоквартирных домах восстановлено отопление.

Также подача тепла в полном объеме возобновлена в 7 детских садах, 2 школах и 1 учреждении дополнительного образования. Число жилых домов, в которых фиксируются трудности с подачей тепла, сокращено до 22.

Ситуация находится на контроле главы администрации города Виктора Кувайцева и губернатора Ивана Белозерцева

Новость: Администрация города Пензы 28 января 2017
2017-01-28
Количество домов без тепла сокращается
 Ситуация находится на контроле главы администрации города Виктора Кувайцева и губернатора Ивана Белозерцева
 
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2017-01-27
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