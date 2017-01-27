Количество домов без тепла сокращается

Благодаря скоординированным действиям ремонтных бригад восстановлена в полном объеме подача тепла: в 104 многоквартирных домах; 5 детских садах; 2 учреждениях дополнительного образования. В штатном режиме работают все медицинские организации г.Пензы. Работы по ликвидации последствий аварии продолжаются. По данным на 23.00 еще в 27 многоквартирных домах восстановлено отопление. Также подача тепла в полном объеме возобновлена в 7 детских садах, 2 школах и 1 учреждении дополнительного образования. Число жилых домов, в которых фиксируются трудности с подачей тепла, сокращено до 22. Ситуация находится на контроле главы администрации города Виктора Кувайцева и губернатора Ивана Белозерцева

Новость: Администрация города Пензы 28 января 2017