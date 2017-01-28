Благодаря скоординированным действиям ремонтных бригад восстановлена в полном объеме подача тепла в школах, детских садах и учреждениях дополнительного образования. В штатном режиме работают все медицинские организации г. Пензы. Работы по ликвидации последствий аварии продолжаются.

По данным на 6.00 без отопления остаются 23 дома в микрорайоне Север. Сегодня утром, 28 января 2017 года глава администрации города Пензы Виктор Кувайцев проверил ход работ по восстановлению подачи теплоносителя на указанных домах. В ночь работало 9 бригад, велись работы по отогреву внутрквартальных сетей, а также пуску тепла в жилые дома.

Виктор Кувайцев оценил ситуацию в домах, отключенных от отопления. Средняя температура в жилых помещениях составляет от 15 до 18 градусов.

Глава администрации поручил увеличить количество ремонтных бригад, закрепить ответственных за каждым жилым домом, а также продолжать проводить поквартирные обходы в данном микрорайоне.