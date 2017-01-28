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Без отопления остается 14 домов
Сегодня в Пензе
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Сегодня, 28 января в 8-00 состоялось заседание оперативного штаба. Начальник Управления ГОЧС города доложил главе администрации Виктору Кувайцеву, что без отопления остается 14 домов. Преимущественно в микрорайоне Север. Все они малоквартирные, барачного типа, но запитанные от городских сетей. Начальник Управления ЖКХ города Пензы Андрей Гришин сообщил, что работы ведутся круглосуточно, в 8-00 была пересменка. Сейчас организована работа 14 дополнительных бригад, которые занимаются пуском тепла на внутриквартальных сетях и отдельных домах. - Понятно, что люди устали, работают уже двое суток. Но последствия аварии надо ликвидировать, жителей нельзя оставить без отопления, - подчеркнул Виктор Кувайцев. Глава исполнительной власти поручил руководителям муниципальных предприятий выделить бригады, обеспечить всем необходимым оборудованием и материалами для работы, и закрепить за определенным домом. - Обеспечьте людей горячим питанием, а также организуйте места для их обогрева, - добавил Виктор Николаевич. Начальнику Социального управления поручено провести обход жителей, переписать семьи, особенно с детьми, и предложить на время переехать в санаторий им. Володарского. Кроме того, работы по подаче теплоносителя ведутся в многоквартирных домах по адресам: Кураева,2, Бекешская,8, Володарского, 68, Коммунистическая, 37,38, Луначарского, 29 и 39, Карпинского, 20а.
Сегодня, 28 января в 8-00 состоялось заседание оперативного штаба. Начальник Управления ГОЧС города доложил главе администрации Виктору Кувайцеву, что без отопления остается 14 домов. Преимущественно в микрорайоне Север. Все они малоквартирные, барачного типа, но запитанные от городских сетей.
Начальник Управления ЖКХ города Пензы Андрей Гришин сообщил, что работы ведутся круглосуточно, в 8-00 была пересменка. Сейчас организована работа 14 дополнительных бригад, которые занимаются пуском тепла на внутриквартальных сетях и отдельных домах.
- Понятно, что люди устали, работают уже двое суток. Но последствия аварии надо ликвидировать, жителей нельзя оставить без отопления, - подчеркнул Виктор Кувайцев.
Глава исполнительной власти поручил руководителям муниципальных предприятий выделить бригады, обеспечить всем необходимым оборудованием и материалами для работы, и закрепить за определенным домом.
- Обеспечьте людей горячим питанием, а также организуйте места для их обогрева, - добавил Виктор Николаевич.
Начальнику Социального управления поручено провести обход жителей, переписать семьи, особенно с детьми, и предложить на время переехать в санаторий им. Володарского.
Кроме того, работы по подаче теплоносителя ведутся в многоквартирных домах по адресам: Кураева,2, Бекешская,8, Володарского, 68, Коммунистическая, 37,38, Луначарского, 29 и 39, Карпинского, 20а.
Новость: Администрация города Пензы 28 января 2017
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