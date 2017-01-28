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 Суббота, 28 января 2017
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Подвели итоги в администрации Железнодорожного района
Сегодня в Пензе
 

Состоялось совместное заседание администрации, депутатского корпуса и Совета директоров Железнодорожного района города Пензы.

В работе заседания приняли участие Супиков Вадим Николаевич, депутат Законодательного Собрания Пензенской области, генеральный директор АО «Пензенская областная агропромышленная корпорация», Смыков Николай Семенович, прокурор Железнодорожного района. 
Глава администрации района Денисов Олег Вячеславович выступил с докладом об итогах социально - экономического развития Железнодорожного района г. Пензы за 2016 год и поблагодарил руководителей предприятий за весомый вклад в организацию Новогоднего оформления и создание праздничной атмосферы в Железнодорожном районе. 

В заключение встречи Денисов Олег Вячеславович и Астахов Александр Иванович выразили искреннюю благодарность руководителям, депутатскому корпусу района за неравнодушие, участие в решении насущных вопросов жизнеобеспечения жителей района. 

Новость: Администрация города Пензы 28 января 2017
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