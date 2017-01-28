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Подвели итоги в администрации Железнодорожного района
Сегодня в Пензе
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Состоялось совместное заседание администрации, депутатского корпуса и Совета директоров Железнодорожного района города Пензы. В работе заседания приняли участие Супиков Вадим Николаевич, депутат Законодательного Собрания Пензенской области, генеральный директор АО «Пензенская областная агропромышленная корпорация», Смыков Николай Семенович, прокурор Железнодорожного района. В заключение встречи Денисов Олег Вячеславович и Астахов Александр Иванович выразили искреннюю благодарность руководителям, депутатскому корпусу района за неравнодушие, участие в решении насущных вопросов жизнеобеспечения жителей района.
Состоялось совместное заседание администрации, депутатского корпуса и Совета директоров Железнодорожного района города Пензы.
В работе заседания приняли участие Супиков Вадим Николаевич, депутат Законодательного Собрания Пензенской области, генеральный директор АО «Пензенская областная агропромышленная корпорация», Смыков Николай Семенович, прокурор Железнодорожного района.
В заключение встречи Денисов Олег Вячеславович и Астахов Александр Иванович выразили искреннюю благодарность руководителям, депутатскому корпусу района за неравнодушие, участие в решении насущных вопросов жизнеобеспечения жителей района.
Новость: Администрация города Пензы 28 января 2017
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