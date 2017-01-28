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В Пензе могут появится аквапарк и горнолыжный комплекс
Сегодня в Пензе
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Андрей Шевченко провел рабочую встречу по вопросам реализации инвестиционных проектов «Водный комплекс «Аквапарк» и «Горнолыжный комплекс». В ходе встречи были затронуты вопросы по дальнейшей реализации утвержденной «дорожной карты» по проекту «Водный комплекс «Аквапарк», в рамках которой было инициировано внесение изменений в Правила землепользования и застройки города Пензы в части формирования земельного участка в районе Арбековских прудов города Пензы под реализацию проекта. После утверждения данных внесений на заседании Пензенской городской Думы планируется начать работу по утверждению схемы земельного участка по проекту.
Андрей Шевченко провел рабочую встречу по вопросам реализации инвестиционных проектов «Водный комплекс «Аквапарк» и «Горнолыжный комплекс».
В ходе встречи были затронуты вопросы по дальнейшей реализации утвержденной «дорожной карты» по проекту «Водный комплекс «Аквапарк», в рамках которой было инициировано внесение изменений в Правила землепользования и застройки города Пензы в части формирования земельного участка в районе Арбековских прудов города Пензы под реализацию проекта. После утверждения данных внесений на заседании Пензенской городской Думы планируется начать работу по утверждению схемы земельного участка по проекту.
Новость: Администрация города Пензы 28 января 2017
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