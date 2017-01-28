В Пензе могут появится аквапарк и горнолыжный комплекс

Андрей Шевченко провел рабочую встречу по вопросам реализации инвестиционных проектов «Водный комплекс «Аквапарк» и «Горнолыжный комплекс».



Встреча состоялась при участии представителей управления экономического развития, управления муниципального имущества, управление градостроительства и архитектуры администрации города Пензы, а также Корпорации развития Пензенской области.

В ходе встречи были затронуты вопросы по дальнейшей реализации утвержденной «дорожной карты» по проекту «Водный комплекс «Аквапарк», в рамках которой было инициировано внесение изменений в Правила землепользования и застройки города Пензы в части формирования земельного участка в районе Арбековских прудов города Пензы под реализацию проекта. После утверждения данных внесений на заседании Пензенской городской Думы планируется начать работу по утверждению схемы земельного участка по проекту.



«Необходимо максимально тесное взаимодействие с потенциальными инвесторами и четкое понимание того, какие варианты реализации проектов возможны на сегодняшний день с учетом требований законодательства Российской Федерации и Пензенской области», - отметил Андрей Шевченко.



В рамках реализации проекта «Развитие горнолыжного комплекса в городе Пензе» прорабатываются финансовые аспекты, в том числе и необходимость средств на формирование земельного участка в районе «Засеки».



Как сообщалось ранее, по данным двум проектам имеются потенциальные инвесторы, которые готовы вложить свои средства в развитие туристической инфраструктуры города Пензы. Рассматриваемые участки площадью 2,5 га и 15 га находятся в черте города в районе Арбековских прудов и района «Засека» соответственно.