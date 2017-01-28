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«900 дней из жизни»
Сегодня в Пензе
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В ЦПКиО им. В.Г.Белинского прошло заседание клуба «Патриот», посвящённое Дню снятия блокады города Ленинграда «900 дней из жизни». Члены любительского объединения парка вспоминали героические страницы истории обороны Ленинграда и исполняли песни военных лет. Закончилось заседание клуба ветеранов праздничным чаепитием.
В ЦПКиО им. В.Г.Белинского прошло заседание клуба «Патриот», посвящённое Дню снятия блокады города Ленинграда «900 дней из жизни».
Члены любительского объединения парка вспоминали героические страницы истории обороны Ленинграда и исполняли песни военных лет.
Закончилось заседание клуба ветеранов праздничным чаепитием.
Новость: Администрация города Пензы 28 января 2017
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