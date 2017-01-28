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 Суббота, 28 января 2017
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Галкин Александр Владимирович назначен гл. врачом ГБУЗ «Каменская межрайоная больница»
Сегодня в Пензе
 

Главным врачом ГБУЗ «Каменская межрайоная больница» назначен Галкин Александр Владимирович. До настоящего времени исполняла обязанности главного врача больницы в Каменке Ольга Анатольевна Щербакова. 

Сменивший её на данном посту Александр Владимирович Галкин ранее занимал должность главного врача ГБУЗ «Белинская районная больница». 
 
В свою очередь ГБУЗ «Белинская районная больница» возглавил новый руководитель – Панин Андрей Федорович. Андрей Федорович окончил в 1994 году Саратовский государственный медицинский университет. В 2015 году прошел профессиональную подготовку на базе Российской медицинской академии последипломного образования. До настоящего времени Андрей Панин работал врачом-онкологом в ГБУЗ «Белинская районная больница».

Официальное представление новых руководителей медицинских организаций Пензенской области состоялось в пятницу, 27 января 2017 года, на совещании под председательством главы регионального Минздрава Владимира Стрючкова.

Новость: Министерство здравоохранения Пензенской области 28 января 2017
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