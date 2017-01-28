Виктор Кувайцев: "Вы не останетесь со своими проблемами один на один"

28 января глава администрации города Пензы Виктор Кувайцев с начальником Управления жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области Михаилом Панюхиным выехали в микрорайон Север, где по состоянию на 11 -00 без отопления остается несколько домов.

- Работать с открытым огнем, чтобы отогреть замороженные участки невозможно, так как дома и постройки стоят очень близко. Поэтому принято решение производить замену этих участков. После подачи тепла будут идти работы по изоляции, - отметил Виктор Кувайцев.

Глава администрации посетил дома и пообщался с жителями.

- Вы не останетесь со своими проблемами один на один. Все необходимые материалы у нас есть, - ответил Виктор Николаевич. – В тех, жилых помещениях, где были повреждены трубы или радиаторы, мы их заменим.

Кроме того, работники социальных служб под руководством заместителя главы администрации города Пензы Владимира Попкова проводят поквартирный обход домов и предлагают на время переехать в санаторий имени Володарского, а при необходимости, в стационар лечебных учреждений. На данный момент, жители отказываются переезжать, ссылаясь, что в жилых помещениях достаточно тепло (температура воздуха в среднем 18-20 градусов). Одна жительница согласилась уехать в больницу, для нее была вызвана машина скорой помощи.

В настоящее время все дополнительные бригады на месте и распределены по домам. Для них организовано горячее питание и места для обогрева.

На 8-00 утра 28 января без тепла оставалось 14 домов. Количество домов постоянно сокращается. К вечеру работы планируетя завершить.

Ситуация находится на контроле губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева.