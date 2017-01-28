Aeaaiay no?aieoa
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ ТВ-ПЕНЗА
 Суббота, 28 января 2017
О канале   |    Реклама   |    RSS
Новости   |    Видео   |    Телепрограмма   |    Передачи   |    Контакты  
 
Виктор Кувайцев: "Вы не останетесь со своими проблемами один на один"
Сегодня в Пензе
 

28 января глава администрации города Пензы Виктор Кувайцев с начальником Управления жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области Михаилом Панюхиным выехали в микрорайон Север, где по состоянию на 11 -00 без отопления остается несколько домов.

- Работать с открытым огнем, чтобы отогреть замороженные участки невозможно, так как дома и постройки стоят очень близко. Поэтому принято решение производить замену этих участков. После подачи тепла будут идти работы по изоляции, - отметил Виктор Кувайцев.

Глава администрации посетил дома и пообщался с жителями.

- Вы не останетесь со своими проблемами один на один. Все необходимые материалы у нас есть, - ответил Виктор Николаевич. – В тех, жилых помещениях, где были повреждены трубы или радиаторы, мы их заменим.

Кроме того, работники социальных служб под руководством заместителя главы администрации города Пензы Владимира Попкова проводят поквартирный обход домов и предлагают на время переехать в санаторий имени Володарского, а при необходимости, в стационар лечебных учреждений. На данный момент, жители отказываются переезжать, ссылаясь, что в жилых помещениях достаточно тепло (температура воздуха в среднем 18-20 градусов). Одна жительница согласилась уехать в больницу, для нее была вызвана машина скорой помощи.

В настоящее время все дополнительные бригады на месте и распределены по домам. Для них организовано горячее питание и места для обогрева. 

На 8-00 утра 28 января без тепла оставалось 14 домов. Количество домов постоянно сокращается. К вечеру работы планируетя завершить. 

Ситуация находится на контроле губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева.

Новость: Администрация города Пензы 28 января 2017
2017-01-28
В настоящее время аварийно-восстановительные работы в городе Пензе практически завершены
 Проблемы жителей решаются
 
2017-01-28
«Дети Поволжья – детям Сирии»
 Учреждения культуры приняли участие в акции
 
2017-01-28
Веселые спортивные игры пройдут в ЦПКиО им. В.Г. Белинского
 «На старт! Внимание! Снег»
 
2017-01-28
По поручению Ивана Белозерцева в Пензе организованы дополнительные «горячие линии»
 Жители могут обращаться на них в случае проблем с отоплением
 
2017-01-28
Состоялась видеоконференц - связь с Центральным региональным центром МЧС России
 Виктор Кувайцев отчитался по селекторной связи о восстановлении теплоснабжения
 

Новости партнеров
 
На сайте: 11ч. ??????.???????
 
© 2009-2015 Интернет-телеканал ТВ-ПЕНЗА
Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл № ФС77-40184 от 11 июня 2010г.

При цитировании материалов и видеосюжетов в сети Интернет гиперссылка на ИТК ТВ-ПЕНЗА обязательна
440008, г.Пенза
ул. Суворова, 122А
телефон редакции: 68-10-55
факс 68-20-10 доб 112

tv-penza@arcis.ru