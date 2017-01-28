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Виктор Кувайцев: "Вы не останетесь со своими проблемами один на один"
Сегодня в Пензе
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28 января глава администрации города Пензы Виктор Кувайцев с начальником Управления жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области Михаилом Панюхиным выехали в микрорайон Север, где по состоянию на 11 -00 без отопления остается несколько домов. - Работать с открытым огнем, чтобы отогреть замороженные участки невозможно, так как дома и постройки стоят очень близко. Поэтому принято решение производить замену этих участков. После подачи тепла будут идти работы по изоляции, - отметил Виктор Кувайцев. Глава администрации посетил дома и пообщался с жителями. - Вы не останетесь со своими проблемами один на один. Все необходимые материалы у нас есть, - ответил Виктор Николаевич. – В тех, жилых помещениях, где были повреждены трубы или радиаторы, мы их заменим. Кроме того, работники социальных служб под руководством заместителя главы администрации города Пензы Владимира Попкова проводят поквартирный обход домов и предлагают на время переехать в санаторий имени Володарского, а при необходимости, в стационар лечебных учреждений. На данный момент, жители отказываются переезжать, ссылаясь, что в жилых помещениях достаточно тепло (температура воздуха в среднем 18-20 градусов). Одна жительница согласилась уехать в больницу, для нее была вызвана машина скорой помощи. В настоящее время все дополнительные бригады на месте и распределены по домам. Для них организовано горячее питание и места для обогрева. На 8-00 утра 28 января без тепла оставалось 14 домов. Количество домов постоянно сокращается. К вечеру работы планируетя завершить. Ситуация находится на контроле губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева.
28 января глава администрации города Пензы Виктор Кувайцев с начальником Управления жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области Михаилом Панюхиным выехали в микрорайон Север, где по состоянию на 11 -00 без отопления остается несколько домов.
- Работать с открытым огнем, чтобы отогреть замороженные участки невозможно, так как дома и постройки стоят очень близко. Поэтому принято решение производить замену этих участков. После подачи тепла будут идти работы по изоляции, - отметил Виктор Кувайцев.
Глава администрации посетил дома и пообщался с жителями.
- Вы не останетесь со своими проблемами один на один. Все необходимые материалы у нас есть, - ответил Виктор Николаевич. – В тех, жилых помещениях, где были повреждены трубы или радиаторы, мы их заменим.
Кроме того, работники социальных служб под руководством заместителя главы администрации города Пензы Владимира Попкова проводят поквартирный обход домов и предлагают на время переехать в санаторий имени Володарского, а при необходимости, в стационар лечебных учреждений. На данный момент, жители отказываются переезжать, ссылаясь, что в жилых помещениях достаточно тепло (температура воздуха в среднем 18-20 градусов). Одна жительница согласилась уехать в больницу, для нее была вызвана машина скорой помощи.
В настоящее время все дополнительные бригады на месте и распределены по домам. Для них организовано горячее питание и места для обогрева.
На 8-00 утра 28 января без тепла оставалось 14 домов. Количество домов постоянно сокращается. К вечеру работы планируетя завершить.
Ситуация находится на контроле губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева.
Новость: Администрация города Пензы 28 января 2017
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