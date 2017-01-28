Администрация города Пензы выражает благодарность предприятиям за оказание содействия в ликвидации последствия аварии. Для восстановления стояков и внутридомовой системы отопления на многоквартирных домах ООО «Ривьера», ООО «Строй-партнер», ООО «24 этаж» предоставили трубы, сгоны, фитинги, краны, радиаторы и другие необходимые материалы. Ваша помощь – это яркий пример взаимопомощи, несомненно, ощутимая поддержка жителей города! Стабильности, процветания и экономического роста вашим предприятиям! Надеемся на дальнейшее сотрудничество и взаимопонимание!

Новость: Администрация города Пензы 28 января 2017