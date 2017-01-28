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ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ ТВ-ПЕНЗА
 Суббота, 28 января 2017
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Состоялась видеоконференц - связь с Центральным региональным центром МЧС России
Сегодня в Пензе
 

Состоялась видеоконференц - связь с Центральным региональным центром МЧС России, в которой принял участие глава администрации города Пензы Виктор Кувайцев. 

К работе по подачи теплоносителя в жилые одноэтажные дома по улице Нестерова привлечены силы и средства городских объектов жилищно-коммунального хозяйства города Пензы в составе 13 организаций (МУП «Пензлифт», МУП «Зеленое хозяйство г. Пензы», ГАРСЖХ, ООО «МУП «Первомайского района», ООО «Жилсервис», ООО «Горводоканал», ООО МУП - 22, МУП «Пензадормост», МБУ АТХ, МКП «Теплоснабжение», ОАО "Тплюс теплосеть Пенза"). Всего в работе принимает участие 19 бригад, численностью 82 человека, из них на восстановлении внутридомовых сетей теплоснабжения 6 бригад от обслуживающих и управляющих организаций. 13 бригад – на восстановлении внутриуличных сетей теплоснабжения с последующей подачей теплоносителя в жилые дома. Личный состав муниципальной пожарной части привлечен к работам по отогреву замерзших компенсаторов сети теплоснабжения. Координацию сил и средств осуществляют администрация города Пензы, Управление ЖКХ города Пензы и Управление по делам ГО ЧС города Пензы. 

Организован подвоз материально-технических средств в виде трубы металлической 1400 метров, кранов и задвижек 200. Обеспечено наличие горюче-смазочных материалов для проведения работ по отогреву центральных сетей теплоснабжения. 

МУП "Городской центр торговли и услуг" организовало питание бригад, выполняющих работы по подаче теплоносителя. 

Всего необходимо провести работы на 9 одноэтажных домах, в которых проживает 56 человек, из них 10 детей.

Проведен поквартирный обход домов, опрошены жители на предмет жалоб. Всем было предложено на время переехать в санаторий имени Володарского. На данный момент две семьи с малолетними детьми выразили желание переехать в предложенный пункт временного размещения. Работаю телефоны «горячих линий», по которым социальные службы города Пензы принимают звонки. В круглосуточном режиме: 44 -00-03, в дневное время: 54-38-33. 

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