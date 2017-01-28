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Состоялась видеоконференц - связь с Центральным региональным центром МЧС России
Сегодня в Пензе
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Состоялась видеоконференц - связь с Центральным региональным центром МЧС России, в которой принял участие глава администрации города Пензы Виктор Кувайцев. К работе по подачи теплоносителя в жилые одноэтажные дома по улице Нестерова привлечены силы и средства городских объектов жилищно-коммунального хозяйства города Пензы в составе 13 организаций (МУП «Пензлифт», МУП «Зеленое хозяйство г. Пензы», ГАРСЖХ, ООО «МУП «Первомайского района», ООО «Жилсервис», ООО «Горводоканал», ООО МУП - 22, МУП «Пензадормост», МБУ АТХ, МКП «Теплоснабжение», ОАО "Тплюс теплосеть Пенза"). Всего в работе принимает участие 19 бригад, численностью 82 человека, из них на восстановлении внутридомовых сетей теплоснабжения 6 бригад от обслуживающих и управляющих организаций. 13 бригад – на восстановлении внутриуличных сетей теплоснабжения с последующей подачей теплоносителя в жилые дома. Личный состав муниципальной пожарной части привлечен к работам по отогреву замерзших компенсаторов сети теплоснабжения. Координацию сил и средств осуществляют администрация города Пензы, Управление ЖКХ города Пензы и Управление по делам ГО ЧС города Пензы.
Состоялась видеоконференц - связь с Центральным региональным центром МЧС России, в которой принял участие глава администрации города Пензы Виктор Кувайцев.
К работе по подачи теплоносителя в жилые одноэтажные дома по улице Нестерова привлечены силы и средства городских объектов жилищно-коммунального хозяйства города Пензы в составе 13 организаций (МУП «Пензлифт», МУП «Зеленое хозяйство г. Пензы», ГАРСЖХ, ООО «МУП «Первомайского района», ООО «Жилсервис», ООО «Горводоканал», ООО МУП - 22, МУП «Пензадормост», МБУ АТХ, МКП «Теплоснабжение», ОАО "Тплюс теплосеть Пенза"). Всего в работе принимает участие 19 бригад, численностью 82 человека, из них на восстановлении внутридомовых сетей теплоснабжения 6 бригад от обслуживающих и управляющих организаций. 13 бригад – на восстановлении внутриуличных сетей теплоснабжения с последующей подачей теплоносителя в жилые дома. Личный состав муниципальной пожарной части привлечен к работам по отогреву замерзших компенсаторов сети теплоснабжения. Координацию сил и средств осуществляют администрация города Пензы, Управление ЖКХ города Пензы и Управление по делам ГО ЧС города Пензы.
Новость: Администрация города Пензы 28 января 2017
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