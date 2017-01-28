По поручению Ивана Белозерцева в Пензе организованы дополнительные «горячие линии»

В настоящее время аварийно-восстановительные работы в областном центре практически завершены. Однако в некоторых домах и квартирах температура теплоносителя может быть ниже нормы вследствие возникновения проблем на внутридомовых сетях.

Для их оперативного решения жители Пензы могут обращаться на «горячие линии» органов исполнительной власти региона и коммунальных служб города.

По поручению губернатора «горячая линия» организована в Управлении государственной инспекции в жилищной, строительной сферах и по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Пензенской области. Обращения граждан принимаются по телефонам:

94-13-97 и 94-13-91 (с 6.00 до 24.00)

Круглосуточная «горячая линия» работает в Управлении ЖКХ и гражданской защиты населения. Ее номер 21-08-53.

Также «горячая линия» 46-99-98 организована управляющими компаниями.

Продолжается прием обращений по телефону 05 экстренной городской диспетчерской службы.