|
|Новости | Видео | Телепрограмма | Передачи | Контакты
|
По поручению Ивана Белозерцева в Пензе организованы дополнительные «горячие линии»
Сегодня в Пензе
|
В настоящее время аварийно-восстановительные работы в областном центре практически завершены. Однако в некоторых домах и квартирах температура теплоносителя может быть ниже нормы вследствие возникновения проблем на внутридомовых сетях. Для их оперативного решения жители Пензы могут обращаться на «горячие линии» органов исполнительной власти региона и коммунальных служб города. По поручению губернатора «горячая линия» организована в Управлении государственной инспекции в жилищной, строительной сферах и по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Пензенской области. Обращения граждан принимаются по телефонам: 94-13-97 и 94-13-91 (с 6.00 до 24.00) Круглосуточная «горячая линия» работает в Управлении ЖКХ и гражданской защиты населения. Ее номер 21-08-53. Также «горячая линия» 46-99-98 организована управляющими компаниями. Продолжается прием обращений по телефону 05 экстренной городской диспетчерской службы.
В настоящее время аварийно-восстановительные работы в областном центре практически завершены. Однако в некоторых домах и квартирах температура теплоносителя может быть ниже нормы вследствие возникновения проблем на внутридомовых сетях.
Для их оперативного решения жители Пензы могут обращаться на «горячие линии» органов исполнительной власти региона и коммунальных служб города.
По поручению губернатора «горячая линия» организована в Управлении государственной инспекции в жилищной, строительной сферах и по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Пензенской области. Обращения граждан принимаются по телефонам:
94-13-97 и 94-13-91 (с 6.00 до 24.00)
Круглосуточная «горячая линия» работает в Управлении ЖКХ и гражданской защиты населения. Ее номер 21-08-53.
Также «горячая линия» 46-99-98 организована управляющими компаниями.
Продолжается прием обращений по телефону 05 экстренной городской диспетчерской службы.
Новость: Правительство Пензенской области 28 января 2017
|
Новости партнеров
|
© 2009-2015 Интернет-телеканал ТВ-ПЕНЗА
Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл № ФС77-40184 от 11 июня 2010г.
При цитировании материалов и видеосюжетов в сети Интернет гиперссылка на ИТК ТВ-ПЕНЗА обязательна
440008, г.Пенза
ул. Суворова, 122А
телефон редакции: 68-10-55
факс 68-20-10 доб 112
tv-penza@arcis.ru