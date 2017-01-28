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Веселые спортивные игры пройдут в ЦПКиО им. В.Г. Белинского
Сегодня в Пензе
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Уважаемые жители города Пенза, приглашаем вас 29 января 2017 года в 16:00 в ЦПКиО им. В.Г. Белинского в ледяной городок «Зимняя сказка» на спортивную программу, посвященную Всемирному дню снега «На старт! Внимания! Снег». Вас ждут спортивные эстафеты, конкурсы, игры. Каждый из присутствующих сможет рассказать о любимом виде спорта, прокатиться на санках и лыжах. Приходите и получайте море хорошего настроения от зимних забав в парке. Мы ждем всех!
Уважаемые жители города Пенза, приглашаем вас 29 января 2017 года в 16:00 в ЦПКиО им. В.Г. Белинского в ледяной городок «Зимняя сказка» на спортивную программу, посвященную Всемирному дню снега «На старт! Внимания! Снег».
Вас ждут спортивные эстафеты, конкурсы, игры. Каждый из присутствующих сможет рассказать о любимом виде спорта, прокатиться на санках и лыжах.
Приходите и получайте море хорошего настроения от зимних забав в парке. Мы ждем всех!
Новость: Администрация города Пензы 28 января 2017
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