Веселые спортивные игры пройдут в ЦПКиО им. В.Г. Белинского

Уважаемые жители города Пенза, приглашаем вас 29 января 2017 года в 16:00 в ЦПКиО им. В.Г. Белинского в ледяной городок «Зимняя сказка» на спортивную программу, посвященную Всемирному дню снега «На старт! Внимания! Снег».

Вас ждут спортивные эстафеты, конкурсы, игры. Каждый из присутствующих сможет рассказать о любимом виде спорта, прокатиться на санках и лыжах.

Приходите и получайте море хорошего настроения от зимних забав в парке. Мы ждем всех!