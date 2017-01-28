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 Суббота, 28 января 2017
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«Дети Поволжья – детям Сирии»
Сегодня в Пензе
 

В Пензенском художественном училище им. К.А. Савицкого завершилась акция «Дети Поволжья – детям Сирии». В начале недели был объявлен сбор гуманитарной помощи сирийским детям, страдающим от военных событий. Одежда, игрушки, книги, альбомы для рисования, краски и карандаши – всё, что может помочь детям продолжать радоваться жизни, несмотря на сложившуюся ситуацию в их стране. Активное участие в сборе гуманитарного груза приняли студенты училища, неравнодушные к судьбам детей и подростков в Сирии.
 
Также в акции приняла участие творческая общественность города Пензы. Сотрудники и специалисты Пензенской областной картинной галереи им. К.А. Савицкого, Пензенского областного театра кукол «Кукольный дом», Объединение государственных литературно – мемориальных музеев, Дома народного творчества, Пензенской областной библиотеки для детей и юношества активно поддержали гуманитарную акцию в помощь детям Сирии.

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