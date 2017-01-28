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В настоящее время аварийно-восстановительные работы в городе Пензе практически завершены
Сегодня в Пензе
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В настоящее время аварийно-восстановительные работы в городе Пензе практически завершены. Однако, в некоторых домах и квартирах температура теплоносителя может быть ниже нормы вследствие возникновения проблем на внутридомовых сетях. Все обращения пензенцев фиксируются и передаются соответствующим службам. Так, с жалобой на отсутствие отопления обратился житель с улицы Фрунзе,10. Глава администрации города Пензы Виктор Кувайцев посетил квартиру и предложил на время переехать в один из пунктов обогрева, на что мужчина отказался. Ликвидировать проблему уже приехала аварийная служба. До повышения температуры в теплоносителе Управлению ГОЧС города Пензы было поручено доставить в квартиру масляный радиатор, в связи с тем, что мужчину несколько дней назад выписали из больницы, куда он был госпитализирован с воспалением легких.
В настоящее время аварийно-восстановительные работы в городе Пензе практически завершены. Однако, в некоторых домах и квартирах температура теплоносителя может быть ниже нормы вследствие возникновения проблем на внутридомовых сетях. Все обращения пензенцев фиксируются и передаются соответствующим службам.
Так, с жалобой на отсутствие отопления обратился житель с улицы Фрунзе,10. Глава администрации города Пензы Виктор Кувайцев посетил квартиру и предложил на время переехать в один из пунктов обогрева, на что мужчина отказался.
Ликвидировать проблему уже приехала аварийная служба. До повышения температуры в теплоносителе Управлению ГОЧС города Пензы было поручено доставить в квартиру масляный радиатор, в связи с тем, что мужчину несколько дней назад выписали из больницы, куда он был госпитализирован с воспалением легких.
Новость: Администрация города Пензы 28 января 2017
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