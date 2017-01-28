Aeaaiay no?aieoa
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ ТВ-ПЕНЗА
 Суббота, 28 января 2017
О канале   |    Реклама   |    RSS
Новости   |    Видео   |    Телепрограмма   |    Передачи   |    Контакты  
 
В настоящее время аварийно-восстановительные работы в городе Пензе практически завершены
Сегодня в Пензе
 

В настоящее время аварийно-восстановительные работы в городе Пензе практически завершены. Однако, в некоторых домах и квартирах температура теплоносителя может быть ниже нормы вследствие возникновения проблем на внутридомовых сетях. Все обращения пензенцев фиксируются и передаются соответствующим службам.

Так, с жалобой на отсутствие отопления обратился житель с улицы Фрунзе,10. Глава администрации города Пензы Виктор Кувайцев посетил квартиру и предложил на время переехать в один из пунктов обогрева, на что мужчина отказался.

Ликвидировать проблему уже приехала аварийная служба. До повышения температуры в теплоносителе Управлению ГОЧС города Пензы было поручено доставить в квартиру масляный радиатор, в связи с тем, что мужчину несколько дней назад выписали из больницы, куда он был госпитализирован с воспалением легких.

Новость: Администрация города Пензы 28 января 2017
2017-01-28
В настоящее время аварийно-восстановительные работы в городе Пензе практически завершены
 Проблемы жителей решаются
 
2017-01-28
«Дети Поволжья – детям Сирии»
 Учреждения культуры приняли участие в акции
 
2017-01-28
Веселые спортивные игры пройдут в ЦПКиО им. В.Г. Белинского
 «На старт! Внимание! Снег»
 
2017-01-28
По поручению Ивана Белозерцева в Пензе организованы дополнительные «горячие линии»
 Жители могут обращаться на них в случае проблем с отоплением
 
2017-01-28
Состоялась видеоконференц - связь с Центральным региональным центром МЧС России
 Виктор Кувайцев отчитался по селекторной связи о восстановлении теплоснабжения
 

Новости партнеров
 
На сайте: 11ч. ??????.???????
 
© 2009-2015 Интернет-телеканал ТВ-ПЕНЗА
Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл № ФС77-40184 от 11 июня 2010г.

При цитировании материалов и видеосюжетов в сети Интернет гиперссылка на ИТК ТВ-ПЕНЗА обязательна
440008, г.Пенза
ул. Суворова, 122А
телефон редакции: 68-10-55
факс 68-20-10 доб 112

tv-penza@arcis.ru