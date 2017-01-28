В ночь в микрорайоне Север будет работать 13 бригад

Вечером, 28 января в школе № 71 состоялось заседание оперативного штаба, который провел глава администрации города Пензы Виктор Кувайцев.

Начальник Управления ЖКХ Андрей Гришин сообщил, что в настоящий момент рабочие производят врезку, только после этого будут запускать систему, чтобы избежать ее размораживания.

В ходе обсуждения проблемы, было принято решение о выходе в ночь 12 бригад, 8 из которых будут работать над восстановлением внутриуличных сетей, пять – над восстановлением внутридомовых сетей теплоснабжения.

- Всеми необходимыми материалами бригады обеспечены. Работу нельзя останавливать до полного восстановления подачи теплоносителя, - подчеркнул Виктор Кувайцев.

Кроме того, к работе в ночь привлекли дополнительную технику: кран, манипулятор и вышку.