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В ночь в микрорайоне Север будет работать 13 бригад
Сегодня в Пензе
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Вечером, 28 января в школе № 71 состоялось заседание оперативного штаба, который провел глава администрации города Пензы Виктор Кувайцев. Начальник Управления ЖКХ Андрей Гришин сообщил, что в настоящий момент рабочие производят врезку, только после этого будут запускать систему, чтобы избежать ее размораживания. В ходе обсуждения проблемы, было принято решение о выходе в ночь 12 бригад, 8 из которых будут работать над восстановлением внутриуличных сетей, пять – над восстановлением внутридомовых сетей теплоснабжения. - Всеми необходимыми материалами бригады обеспечены. Работу нельзя останавливать до полного восстановления подачи теплоносителя, - подчеркнул Виктор Кувайцев. Кроме того, к работе в ночь привлекли дополнительную технику: кран, манипулятор и вышку.
Вечером, 28 января в школе № 71 состоялось заседание оперативного штаба, который провел глава администрации города Пензы Виктор Кувайцев.
Начальник Управления ЖКХ Андрей Гришин сообщил, что в настоящий момент рабочие производят врезку, только после этого будут запускать систему, чтобы избежать ее размораживания.
В ходе обсуждения проблемы, было принято решение о выходе в ночь 12 бригад, 8 из которых будут работать над восстановлением внутриуличных сетей, пять – над восстановлением внутридомовых сетей теплоснабжения.
- Всеми необходимыми материалами бригады обеспечены. Работу нельзя останавливать до полного восстановления подачи теплоносителя, - подчеркнул Виктор Кувайцев.
Кроме того, к работе в ночь привлекли дополнительную технику: кран, манипулятор и вышку.
Новость: Администрация города Пензы 28 января 2017
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