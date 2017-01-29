2100 метров трубопровода диаметром 57 мм было проложено за прошедшую ночь

На заседании оперативного штаба, который состоялся вечером 28 января под руководством главы администрации города Пензы Виктора Кувайцева, было принято решение о перекладке магистральной линии в микрорайоне Север.



За прошедшую ночь было проложено 2100 метров трубопровода диаметром 57 мм. В настоящий момент продолжаются работы по прокладке трубопровода диаметром 25 мм в жилые дома, которые остаются пока без тепла.



На 7-00 без отопления 9 жилых одноэтажных домов по улице Нестерова.



Данную информацию доложил начальник ГОЧС города Пензы Алексей Михайлов в режиме видео-конференц связи с Центральным региональным центром МЧС России.



Ситуация на контроле губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева.

Новость: Администрация города Пензы 29 января 2017