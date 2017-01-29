|
|Новости | Видео | Телепрограмма | Передачи | Контакты
|
2100 метров трубопровода диаметром 57 мм было проложено за прошедшую ночь
Сегодня в Пензе
|
На заседании оперативного штаба, который состоялся вечером 28 января под руководством главы администрации города Пензы Виктора Кувайцева, было принято решение о перекладке магистральной линии в микрорайоне Север.
На заседании оперативного штаба, который состоялся вечером 28 января под руководством главы администрации города Пензы Виктора Кувайцева, было принято решение о перекладке магистральной линии в микрорайоне Север.
Новость: Администрация города Пензы 29 января 2017
|
Новости партнеров
|
© 2009-2015 Интернет-телеканал ТВ-ПЕНЗА
Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл № ФС77-40184 от 11 июня 2010г.
При цитировании материалов и видеосюжетов в сети Интернет гиперссылка на ИТК ТВ-ПЕНЗА обязательна
440008, г.Пенза
ул. Суворова, 122А
телефон редакции: 68-10-55
факс 68-20-10 доб 112
tv-penza@arcis.ru