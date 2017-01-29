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 Понедельник, 30 января 2017
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Работы по пуску тепла в дома в микрорайоне Север продолжаются
Сегодня в Пензе
 

Работы по пуску тепла в дома в микрорайоне Север продолжаются. По состоянию на 12-00 работает 24 бригады численностью 97 человек. Они занимаются заменой и монтированием задвижек, прокладкой сетей к домам от магистральных, опрессовкой системы. Продолжается поквартирный обход. После подачи тепла в системе некоторых квартир образовалось завоздушивание. Эта проблема также решается. Температура в квартирах в среднем 18-20 градусов.

В санатории имени Володарского в настоящий момент остается две семьи.

- Сейчас мы делаем все возможное, чтобы у людей в ближайшее время появилось тепло. Нам помогают строительные организации, предприятия города. Спасибо им за это, - отметил Виктор Кувайцев. – Благодаря увеличению количества бригад и их работе в круглосуточном режиме жители видят, что мы постепенно переходим от одного дома к другому.

В последнее время от жителей в данном микрорайоне поступают вопросы о возмещении ущерба. По словам главы администрации после того, как проведут пуско-наладочные работы, жильцам этих домов будет оказано юридическое сопровождение в решении данного вопроса.

Новость: Администрация города Пензы 29 января 2017
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