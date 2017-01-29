В 2017 году вышло постановление Правительства РФ от 12 января 2017 года №2, на реализацию которого федеральным бюджетом предусмотрено финансирование в размере 565, 45 млн. рублей на субсидирование процентных ставок по кредитам для предприятий лёгкой промышленности.

Указанным постановлением утверждены Правила предоставления субсидий на возмещение части затрат на обслуживание кредитов, привлечённых в 2013–2017 годах на реализацию проектов по увеличению объёмов производства продукции. Правилами определены порядок, цели и условия предоставления таких субсидий.

В Пензенской области легкая промышленность является одной из приоритетных отраслей экономики, осуществляется целенаправленная государственная поддержка ее развития. В целях повышения конкурентоспособности пензенских швейных предприятий, расширения их присутствия на российском рынке и развития экспорта в регионе функционирует пензенский кластер легкой промышленности «ЛЕГПРОМ».