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Легкая промышленность является одной из приоритетных отраслей экономики
Сегодня в Пензе
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В 2017 году вышло постановление Правительства РФ от 12 января 2017 года №2, на реализацию которого федеральным бюджетом предусмотрено финансирование в размере 565, 45 млн. рублей на субсидирование процентных ставок по кредитам для предприятий лёгкой промышленности. Указанным постановлением утверждены Правила предоставления субсидий на возмещение части затрат на обслуживание кредитов, привлечённых в 2013–2017 годах на реализацию проектов по увеличению объёмов производства продукции. Правилами определены порядок, цели и условия предоставления таких субсидий. В Пензенской области легкая промышленность является одной из приоритетных отраслей экономики, осуществляется целенаправленная государственная поддержка ее развития. В целях повышения конкурентоспособности пензенских швейных предприятий, расширения их присутствия на российском рынке и развития экспорта в регионе функционирует пензенский кластер легкой промышленности «ЛЕГПРОМ».
В 2017 году вышло постановление Правительства РФ от 12 января 2017 года №2, на реализацию которого федеральным бюджетом предусмотрено финансирование в размере 565, 45 млн. рублей на субсидирование процентных ставок по кредитам для предприятий лёгкой промышленности.
Указанным постановлением утверждены Правила предоставления субсидий на возмещение части затрат на обслуживание кредитов, привлечённых в 2013–2017 годах на реализацию проектов по увеличению объёмов производства продукции. Правилами определены порядок, цели и условия предоставления таких субсидий.
В Пензенской области легкая промышленность является одной из приоритетных отраслей экономики, осуществляется целенаправленная государственная поддержка ее развития. В целях повышения конкурентоспособности пензенских швейных предприятий, расширения их присутствия на российском рынке и развития экспорта в регионе функционирует пензенский кластер легкой промышленности «ЛЕГПРОМ».
Новость: Администрация города Пензы 29 января 2017
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