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Лучших юных лесников наградят поездкой в «Орлёнок»
Сегодня в Пензе
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Летом 2017 года Федеральное агентство лесного хозяйства совместно с Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации организуют тематическую дополнительную общеразвивающую программу естественнонаучной и технической направленности «ЛЕСНОЙ ПОДРОСТ», которая пройдет в июне-июле во всероссийском детском центре ФГБОУ ВДЦ «Орлёнок», находящемся на Черноморском побережье Краснодарского края. Участниками программы станут подростки 10-17 лет, представители школьных лесничеств, прошедшие Всероссийский конкурсный отбор: победители и призёры Всероссийского заочного смотра-конкурса «Лучшее школьное лесничество», Всероссийского юниорского лесного конкурса «Подрост», победители и призеры региональных слетов школьных лесничеств и региональных этапов Всероссийский юниорский лесной конкурс «Подрост». Общее количество участников планируется в 200 человек. Программа «Лесной подрост» будет способствовать повышению статуса школьных лесничеств, формированию у подростков экологической культуры и стремления участвовать в восстановлении, охране и защите лесов, профориентации подростков в сфере лесного хозяйства. В программе используется принцип модульного построения содержания. Модули программы «Лесная экология», «Воспроизводство лесов», «Охрана леса от пожаров», «Защита леса от вредных организмов» связаны друг с другом. В основе содержания модулей заложен принцип межпредметных связей и принцип формирования целостного понимания лесной экосистемы. Основным приёмом обучения является практическая работа учащихся. Освоение теоретического материала будет происходить на демонстрационных участках в ходе практических занятий, а также на мастер-классах по охране, защите лесов и лесовосстановлению, которые проведут специалисты программы. На мастер-классах подростки узнают о практической лесохозяйственной деятельности, получат опыт общения с практикующими экспертами лесного хозяйства. Такой практикоориентированный подход к организации образовательного процесса будет способствовать более глубокому и осмысленному изучению лесной науки, развитию творческого мышления участников программы, установлению связей между теоретическими знаниями и практической деятельностью человека.
Летом 2017 года Федеральное агентство лесного хозяйства совместно с Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации организуют тематическую дополнительную общеразвивающую программу естественнонаучной и технической направленности «ЛЕСНОЙ ПОДРОСТ», которая пройдет в июне-июле во всероссийском детском центре ФГБОУ ВДЦ «Орлёнок», находящемся на Черноморском побережье Краснодарского края.
Участниками программы станут подростки 10-17 лет, представители школьных лесничеств, прошедшие Всероссийский конкурсный отбор: победители и призёры Всероссийского заочного смотра-конкурса «Лучшее школьное лесничество», Всероссийского юниорского лесного конкурса «Подрост», победители и призеры региональных слетов школьных лесничеств и региональных этапов Всероссийский юниорский лесной конкурс «Подрост».
Общее количество участников планируется в 200 человек.
Программа «Лесной подрост» будет способствовать повышению статуса школьных лесничеств, формированию у подростков экологической культуры и стремления участвовать в восстановлении, охране и защите лесов, профориентации подростков в сфере лесного хозяйства.
В программе используется принцип модульного построения содержания. Модули программы «Лесная экология», «Воспроизводство лесов», «Охрана леса от пожаров», «Защита леса от вредных организмов» связаны друг с другом. В основе содержания модулей заложен принцип межпредметных связей и принцип формирования целостного понимания лесной экосистемы.
Основным приёмом обучения является практическая работа учащихся. Освоение теоретического материала будет происходить на демонстрационных участках в ходе практических занятий, а также на мастер-классах по охране, защите лесов и лесовосстановлению, которые проведут специалисты программы.
На мастер-классах подростки узнают о практической лесохозяйственной деятельности, получат опыт общения с практикующими экспертами лесного хозяйства. Такой практикоориентированный подход к организации образовательного процесса будет способствовать более глубокому и осмысленному изучению лесной науки, развитию творческого мышления участников программы, установлению связей между теоретическими знаниями и практической деятельностью человека.
Новость: Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области 29 января 2017
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