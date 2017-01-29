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 Понедельник, 30 января 2017
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На сайте Управления образования города Пензы заработала информационная страница Городского Совета Отцов
Сегодня в Пензе
 

На информационной странице любой может не только узнать новости и ознакомиться с запланированными мероприятиями, но и сам поучаствовать в работе совета, а именно поделиться с  своим мнением или идеями посредством обратной связи по электронной почтеSOpenza@yandex.ru. 

На этой информационной странице можно будет познакомиться с работой и Советов Отцов всех общеобразовательных учреждений города Пензы, а так же узнать о деятельности всероссийского Союза Отцов. 

Новость: Администрация города Пензы 29 января 2017
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