На сайте Управления образования города Пензы заработала информационная страница Городского Совета Отцов

На информационной странице любой может не только узнать новости и ознакомиться с запланированными мероприятиями, но и сам поучаствовать в работе совета, а именно поделиться с своим мнением или идеями посредством обратной связи по электронной почтеSOpenza@yandex.ru.



На этой информационной странице можно будет познакомиться с работой и Советов Отцов всех общеобразовательных учреждений города Пензы, а так же узнать о деятельности всероссийского Союза Отцов.

Новость: Администрация города Пензы 29 января 2017