Анализ работы федераций Пензенской области по видам спорта в 2016 году

В министерстве физической культуры и спорта Пензенской области прошло совещание, посвященное анализу работы федераций Пензенской области по видам спорта в 2016 году и задачам на 2017 год.

С основным докладом выступил министр физической культуры и спорта Пензенской области Григорий Кабельский.

Министр рассказал, что в начале 2016 года в регионе действовали 35 федерации. За 2016 год проведена работа и аккредитовано ещё 28 федераций. На сегодняшний день у нас имеются 63 региональные общественные федерации, аккредитованные Министерством физической культуры и спорта Пензенской области, 54 из них внесенные в реестр аккредитованных региональных спортивных федераций Министерства спорта Российской федерации.

По 9 видам спорта на сегодняшний день имеются приказы Министерства об объявлении государственной аккредитации (фехтование, тяжёлая атлетика, спортивная борьба, тхэквондо, полиатлон, практическая стрельба, ПОДА, пейнтбол, планерный спорт). Документы находятся в Минспорте на рассмотрении для внесения в реестр аккредитованных федераций

В настоящее время объявлена процедура государственной аккредитации двух федераций по видам спорта: гребля на байдарках и каноэ и смешанное боевое единоборство «ММА».

Григорий Кабельский отметил положительный опыт работы региональных федераций, таких как каратэ, футбол, триатлон, плавание. Они активно взаимодействуют с министерством, организуют проведение спортивных мероприятий, семинаров для тренеров и судей. Хотелось бы отметить таких президентов федераций как Сергей Жулябин (плавание), Дмитрий Лаврентьев (триатлон), которые вносят личный финансовый вклад в развитие курируемых видов спорта.

После своего выступления министр ответил на многочисленные вопросы представителей спортивных федераций.

Следующим выступающим стал председатель правления «Федерации каратэ Пензенской области» Аркадий Кривцов. Он рассказал, что федерацией каратэ в сегодняшних сложных финансовых условиях ведет активную работу по вовлечению детей в занятия данным видом спорта, проведению соревнований регионального и всероссийского уровня за счет внебюджетных средств. Только в 2016 году федерацией проведено 18 подобных турниров, из них 10 в рамках реализации ЕКП и 8 за счёт внебюджетных средств, в которых приняли участие более 5000 человек. Благодаря этой активной работе федерации в 2017 году в Пензенской области планируется проведение первенства России по каратэ.

Завершил совещание заместитель министра физической культуры и спорта Сергей Никишин. Он рассказал о текущих задачах федераций на январь – февраль 2017 года.