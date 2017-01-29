В Министерстве сельского хозяйства подвели итоги отрасли животноводства за 2016 год

Заместитель министра сельского хозяйства Пензенской области Эдуард Каташов провел совещание с районными начальниками управлений, отделов по развитию сельского хозяйства. Совещание было посвящено подведению итогов работы отрасли животноводства за 2016 год.

Заместитель министра Эдуард Каташов, подводя итоги отрасли, отметил, что за 2016 год производство скота и птицы в хозяйствах всех категорий составило 254,9 тыс. тонн или 112,2% к уровню 2015 года, в том числе 247,7 тыс. тонн скота и птицы (+34 тыс. тонн или 115,9% к уровню 2015 года) произведено сельскохозяйственными организациями.

«В хозяйствах всех категорий за 2016 год произведено 292,6 млн штук яиц, что составляет 100% к уровню 2015 года, в т.ч. в крестьянских фермерских хозяйствах произведено 18,3 млн штук яиц, что в 7 раз больше уровня прошлого года. Средняя яйценоскость курицы-несушки составила 246 яиц», - подвел итоги замминистра.

На совещании особое внимание было уделено развитию в регионе отрасли молочного скотоводства. «Валовое производство молока в хозяйствах всех категорий за 12 месяцев 2016 года достигло 334,9 тыс. тонн или 100,9% к уровню 2015 года. Надой молока на 1 корову в сельхозорганизациях составил 5155 кг, прирост продуктивности - 491 кг или +10,5% к уровню 2015 года», - прокомментировал Эдуард Каташов и настроил участников совещания на достижение высоких показателей в отрасли в текущем сельхозгоду.

Кроме того, на совещании были озвучены изменения, касающиеся мер господдержки молочного животноводства в текущем году. «Господдержка на 1 литр реализованного молока будет осуществляться при условии не сокращения поголовья коров, при этом объём предоставленных субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям зависит от достигнутого уровня молочной продуктивности в отчетном финансовом году. Субсидии будут распределяться дифференцировано в зависимости от показателя молочной продуктивности коров за отчетный год к уровню года, предшествующего отчетному», - пояснил замминистра.

На сегодняшний день отрасли молочного животноводства уделяется особое внимание со стороны федерального минсельхоза. В докладе о состоянии отрасли животноводства в Российской Федерации констатируется, что по-прежнему наиболее медленно развивающейся остаётся подотрасль молочного животноводства и в настоящее время минсельхоз России работает над совершенствованием существующих мер государственной поддержки подотрасли в целях повышения её инвестиционной привлекательности.