В Пензенской области началась активная фаза борьбы с вейпами

На заседании Молодежного парламента были подведены итоги подготовительного этапа антивейповой кампании. На заседании с докладом о подготовке законодательной инициативы о введении на федеральном уровне запрета продажи электронных сигарет и услуг кальянных несовершеннолетним выступил депутат Законодательного Собрания Пензенской области Дмитрий Семин. Он пояснил, что на данный момент в российском законодательстве существует лишь антитабачный закон, под действие которого не попадают вейпы.

«Проверить, что содержится в электронном устройстве – безникотиновая или никотиновая смесь или жидкость, проблематично. В содержании нетабачных смесей может быть каннабисная группа, анаша в небольших количествах, вредные для здоровья ингредиенты», – отметил депутат.

В апреле 2015 года Советом Федерации уже был подготовлен и вынесен на рассмотрение Государственной Думы проект Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», где предлагается установить запрет на курение кальяна с использованием нетабачной смеси. Проработав инициативу совместно с Молодежным парламентом, депутат Дмитрий Семин предлагает дополнить данный проект понятием «электронные системы доставки никотина» (ЭСДН), таким образом законодательно установив запрет розничной продажи электронных сигарет несовершеннолетним.

Осенью 2016 года рабочей группой, которую возглавил депутат Дмитрий Семин, был проведен опрос среди молодежи Пензенской области. Согласно опросу, более 80% респондентов высказались положительно за введение данного запрета. При этом 9% респондентов отметили ухудшение самочувствия после использования электронных сигарет или употребления паровых коктейлей (курения кальяна). На заседании Молодежного парламента депутат также напомнил о несчастных случаях использования вейпов. Среди недавно произошедших он назвал взрыв аккумулятора электронной сигареты в руках 13-летнего школьника из Новосибирска, у которого разорвана щека, повреждены сухожилия и оторваны три пальца. Вечером 23 января, спровоцировав пожар, электронная сигарета взорвалась в квартире липчанки прямо во время зарядки. Лишь по счастливой случайности в этот момент не пострадала ее шестилетняя дочь. Стала известна официальная причина пожара в ивановской школе № 66, произошедшего в ноябре 2016 года. В кармане одной из курток в раздевалке взорвалась китайская электронная сигарета, принадлежащая, вероятно, старшекласснику.

В своем докладе Дмитрий Семин также отметил, что развитие моды на устройства для курения происходит через грамотно спланированный маркетинг, в основе которого – миф об их безопасности.

«Законодательное регулирование вопроса о запрете данных устройств должно осуществляться вкупе с теми же технологиями через СМИ и социальные сети», – добавил он.

В рамках проработки инициативы депутат предложил Молодежному парламенту организовать и возглавить проверку сети заведений, предоставляющих услуги курения кальяна и провести работу в сети Интернет по пропаганде вреда и опасности различных вейпов.