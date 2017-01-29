Вождение трактора в состоянии алкогольного опьянения

Собранные Белинским межрайонным следственным отделом Следственного комитета РФ по Пензенской области доказательства признаны достаточными для вынесения приговора в отношении 34-летнего жителя р.п. Тамала Пензенской области. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. 264.1 УК РФ (управление механическим транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость за совершение преступления), ч. 1 ст. 139 УК РФ (незаконное проникновение в жилище, совершенное против воли проживающего в нем лица).

Следствием и судом установлено, что вечером 27 сентября 2016 года подсудимый в состоянии алкогольного опьянения управлял трактором. На ул. Коммунистической в р.п. Тамала он был остановлен сотрудниками ГИБДД. Освидетельствование показало наличие алкоголя в концентрации, превышающей 1 мг/л, что соответствует средней степени алкогольного опьянения.

Кроме того, выяснилось, что в ноябре 2015 нарушитель уже был привлечен к административной ответственности в виде обязательных работ на срок 200 часов за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Вместе с тем, мужчина обвинялся в незаконном проникновении в квартиру бывшей супруги. В ночь на 12 июля 2016 года он, использую физическую силу, выбил входную дверь и проник в квартиру к своей бывшей супруге, которой дома не оказалось.

Приговором суда ему назначено наказание в виде 330 часов обязательных работ с лишением права управления транспортными средствами, сроком на 2,5 года.