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 Понедельник, 30 января 2017
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Вождение трактора в состоянии алкогольного опьянения
Сегодня в Пензе
 

Собранные Белинским межрайонным следственным отделом Следственного комитета РФ по Пензенской области доказательства признаны достаточными для вынесения приговора  в отношении 34-летнего жителя р.п. Тамала Пензенской области. Он признан виновным  в совершении преступлений, предусмотренных ст. 264.1 УК РФ (управление механическим транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость за совершение преступления), ч. 1 ст. 139 УК РФ (незаконное проникновение в жилище, совершенное против воли проживающего в нем лица).

Следствием и судом установлено, что вечером 27 сентября 2016 года подсудимый в состоянии алкогольного опьянения управлял трактором. На ул. Коммунистической  в р.п. Тамала он был остановлен сотрудниками ГИБДД. Освидетельствование показало наличие алкоголя в концентрации, превышающей 1 мг/л, что соответствует средней степени алкогольного опьянения.

Кроме того, выяснилось, что в ноябре 2015 нарушитель уже был привлечен к административной ответственности в виде обязательных работ на срок 200 часов за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Вместе с тем, мужчина обвинялся в незаконном проникновении в квартиру бывшей супруги. В ночь на 12 июля 2016 года он, использую физическую силу, выбил входную дверь и проник в квартиру к своей бывшей супруге, которой дома не оказалось.

Приговором суда ему назначено наказание в виде 330 часов обязательных работ с лишением права управления транспортными средствами, сроком на 2,5 года.

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