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Всего в 2016 году выдано 2047 фитосанитарных сертификатов
Сегодня в Пензе
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Отделом надзора в области карантина растений, качества и безопасности зерна и семеноводства по Пензенской области Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области в 2016 году проконтролирована отгрузка на экспорт 139,01292 тыс. тонн зерна и продуктов его переработки. По сравнению с прошлым годом экспорт увеличился в 2 раза, в 2015 году составил 70,112942 тыс. тонн. Из них 76,08357 тыс. тонн пшеницы было направлено в Азербайджан, 3,102 тыс. тонн – в Грузию, 4,130 тыс. тонн – в Латвию. Также в Латвию было отправлено зерно кукурузы – 8,33 тыс. тонн, зерно ячменя – 23,231 тыс. тонн, зерно льна продовольственного – 20,847 тыс. тонн, гороха – 0,14 тыс. тонн, лузги подсолнечной – 3,14935 тыс. тонн. Всего в 2016 году подвергнуто карантинному фитосанитарному обеззараживанию методом фумигации (химикат - фосфин) 115,01657 тыс. тонн зерна, выдано 2047 фитосанитарных сертификатов.
Отделом надзора в области карантина растений, качества и безопасности зерна и семеноводства по Пензенской области Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области в 2016 году проконтролирована отгрузка на экспорт 139,01292 тыс. тонн зерна и продуктов его переработки.
По сравнению с прошлым годом экспорт увеличился в 2 раза, в 2015 году составил 70,112942 тыс. тонн.
Из них 76,08357 тыс. тонн пшеницы было направлено в Азербайджан, 3,102 тыс. тонн – в Грузию, 4,130 тыс. тонн – в Латвию. Также в Латвию было отправлено зерно кукурузы – 8,33 тыс. тонн, зерно ячменя – 23,231 тыс. тонн, зерно льна продовольственного – 20,847 тыс. тонн, гороха – 0,14 тыс. тонн, лузги подсолнечной – 3,14935 тыс. тонн.
Всего в 2016 году подвергнуто карантинному фитосанитарному обеззараживанию методом фумигации (химикат - фосфин) 115,01657 тыс. тонн зерна, выдано 2047 фитосанитарных сертификатов.
Новость: Управление Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области 29 января 2017
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