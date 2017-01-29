Выявлен факт реализации речной рыбы без ветеринарных сопроводительных документов

В январе 2017 года при проведении рейдового мероприятия в селе Малая Сердоба Малосердобинского района Пензенской области государственным инспектором отдела государственного ветеринарного надзора Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области выявлен факт реализации физическим лицом рыбы речной (карп – 5 кг, толстолобик – 5 кг, щука – 3 кг) без ветеринарных сопроводительных документов, что является нарушением ветеринарно-санитарных правил реализации продуктов животноводства.

В отсутствии таких документов продукция является обезличенной. Вследствие чего не представляется возможным определить эпизоотическое состояние территории происхождения и вывоза этой продукции. Рыба не подвергалась лабораторному контролю, что не исключает наличие в ней возбудителей заболеваний, в том числе общих для человека и животных. Несоблюдение обязательных требований и правил ветеринарного законодательства при реализации продукции животноводства несет угрозу здоровью потребителя.

По факту выявленного нарушения физическое лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа по части 1 статьи 10.8 КоАП РФ. Продукция снята с реализации.