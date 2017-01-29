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 Понедельник, 30 января 2017
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7 кг свиного фарша опасного для здоровья
Сегодня в Пензе
 

Государственным инспектором отдела государственного ветеринарного надзора по Пензенской области Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области при проведении рейдового мероприятия в селе Кондоль Пензенского района выявлено нарушение ветеринарно-санитарных правил реализации продуктов животноводства.

В ходе рейда установлено, что гражданин реализовывал фарш свиной охлажденный в количестве 7 кг без ветеринарно-сопроводительных документов, подтверждающих качество и безопасность продукции, эпизоотическое состояние места ее выхода.

Данный факт может привести к развитию токсикоинфекции у человека, заражению трихинеллезом и другими опасными заболеваниями.

По факту выявленного нарушения физическое лицо привлечено к административной ответственности по ч.1 ст.10.8 КоАП РФ. Реализуемая без ветеринарных документов продукция снята с реализации.

Новость: Управление Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области 29 января 2017
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