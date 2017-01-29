|
|Новости | Видео | Телепрограмма | Передачи | Контакты
|
Историю Исаакиевского собора раскрывает фонд Президентской библиотеки
Сегодня в Пензе
|
В Президентской библиотеке оцифровали и представили на портале исторические документы, связанные с историей финансирования Исаакиевского собора в Синодальный период. Кафедральный собор строили 40 лет за счёт средств государственно-частного капитала. Изначально его сооружали для проведения ежедневных служб, а очень большая сумма, потраченная на возведение храма, складывалась из казённых денег и частных пожертвований. Всего на стройку было потрачено более 23 млн руб. серебром. О том, каков был вклад в сооружение храма со стороны ближайшего соседа Исаакия – Правительствующего Синода, можно найти сведения в книге«Специальные капиталы Святейшего Правительствующего Синода», электронная копия которой доступна на портале Президентской библиотеки. В издании говорится о том, что помимо казённых сумм Святейший Синод владел и так называемыми специальными. Они складывались из разных источников: тут и капиталы, хранящиеся в ценных бумагах, и доходы от собственных производств (типографии, например), и частные пожертвования. Часть этих средств целевым назначением шла по желанию жертвователей на грандиозное строительство в центре Санкт-Петербурга. После передачи храма Министерству внутренних дел (в тот период министерство занималось не только вопросами правопорядка, но и широчайшим кругом задач, в том числе хозяйственным управлением церковными зданиями) Синод оплачивал содержание причта, принадлежностей богослужения и хора певчих. В фонде Президентской библиотеки есть уникальные документы, дающие представление о том, что обеспечивало полноценное функционирование кафедрального собора, наречённого именем преподобного Исаакия Далматского, небесного покровителя Петра I. Великолепный каменный колосс, шедевр архитектора Огюста Монферрана, обладает не только художественными ценностями мирового уровня, но и сложнейшим оборудованием, позволяющим поддерживать грандиозное сооружение в рабочем состоянии. Электронная копия папки под грифом Министерства внутренних дел имеет название «Об отпуске в 1911 году средств для исследования внутренней поверхности сферического купола Исаакиевского кафедрального собора в С.-Петербурге». Далее следует известная разве что редким специалистам информация о том, на что готово потратить немалые средства императорское МВД: «Исаакиевский кафедральный собор, техническое наблюдение за зданием коего принадлежит Министерству Внутренних Дел, закончен сооружением в 1856 г. С тех пор некоторые части его не только не ремонтировались, но и не были даже осматриваемы, за невозможностью ближайшего к ним доступа без помощи громоздких и дорого стоящих технических приспособлений. Здание собора увенчано большим наружным куполом, под которым находится другой, конический, а под последним, в свою очередь, помещается внутренний сферический купол собора, с круглым отверстием посередине. Последний состоит из чугунных рёбер, снизу, по рёбрам, он подшит досками, по которым нанесена штукатурка и сделана живопись высокой художественной ценности. Эти доски, составляющие внутреннюю поверхность купола, и представляют одно из тех мест, которые не были осматриваемы с самого времени сооружения собора». В фонде Президентской библиотеки имеются также две оцифрованные копии дел «Об отпуске 8.810. р. в год на содержание Исаакиевского собора в С.Петербурге» от 13 сентября 1908 г.». и «О передаче заведывания зданий Исаакиевского собора и храма Христа Спасителя в Москве из Министерства Внутренних Дел в ведомство православного исповедания» от 21 сентября 1908 г.». А в ноябре 1916 года по архиву Государственной Думы проходило «Дело о продлении отпуска из государственного казначейства средств на дополнительное содержание Исаакиевского кафедрального собора и его причта». Со столь актуальными сегодня документами и положениями можно ознакомиться в электронной коллекции Президентской библиотеки «История Русской Православной Церкви».
В Президентской библиотеке оцифровали и представили на портале исторические документы, связанные с историей финансирования Исаакиевского собора в Синодальный период.
Кафедральный собор строили 40 лет за счёт средств государственно-частного капитала. Изначально его сооружали для проведения ежедневных служб, а очень большая сумма, потраченная на возведение храма, складывалась из казённых денег и частных пожертвований. Всего на стройку было потрачено более 23 млн руб. серебром.
О том, каков был вклад в сооружение храма со стороны ближайшего соседа Исаакия – Правительствующего Синода, можно найти сведения в книге«Специальные капиталы Святейшего Правительствующего Синода», электронная копия которой доступна на портале Президентской библиотеки. В издании говорится о том, что помимо казённых сумм Святейший Синод владел и так называемыми специальными. Они складывались из разных источников: тут и капиталы, хранящиеся в ценных бумагах, и доходы от собственных производств (типографии, например), и частные пожертвования. Часть этих средств целевым назначением шла по желанию жертвователей на грандиозное строительство в центре Санкт-Петербурга.
После передачи храма Министерству внутренних дел (в тот период министерство занималось не только вопросами правопорядка, но и широчайшим кругом задач, в том числе хозяйственным управлением церковными зданиями) Синод оплачивал содержание причта, принадлежностей богослужения и хора певчих.
В фонде Президентской библиотеки есть уникальные документы, дающие представление о том, что обеспечивало полноценное функционирование кафедрального собора, наречённого именем преподобного Исаакия Далматского, небесного покровителя Петра I. Великолепный каменный колосс, шедевр архитектора Огюста Монферрана, обладает не только художественными ценностями мирового уровня, но и сложнейшим оборудованием, позволяющим поддерживать грандиозное сооружение в рабочем состоянии.
Электронная копия папки под грифом Министерства внутренних дел имеет название «Об отпуске в 1911 году средств для исследования внутренней поверхности сферического купола Исаакиевского кафедрального собора в С.-Петербурге».
Далее следует известная разве что редким специалистам информация о том, на что готово потратить немалые средства императорское МВД:
«Исаакиевский кафедральный собор, техническое наблюдение за зданием коего принадлежит Министерству Внутренних Дел, закончен сооружением в 1856 г. С тех пор некоторые части его не только не ремонтировались, но и не были даже осматриваемы, за невозможностью ближайшего к ним доступа без помощи громоздких и дорого стоящих технических приспособлений.
Здание собора увенчано большим наружным куполом, под которым находится другой, конический, а под последним, в свою очередь, помещается внутренний сферический купол собора, с круглым отверстием посередине. Последний состоит из чугунных рёбер, снизу, по рёбрам, он подшит досками, по которым нанесена штукатурка и сделана живопись высокой художественной ценности. Эти доски, составляющие внутреннюю поверхность купола, и представляют одно из тех мест, которые не были осматриваемы с самого времени сооружения собора».
В фонде Президентской библиотеки имеются также две оцифрованные копии дел «Об отпуске 8.810. р. в год на содержание Исаакиевского собора в С.Петербурге» от 13 сентября 1908 г.». и «О передаче заведывания зданий Исаакиевского собора и храма Христа Спасителя в Москве из Министерства Внутренних Дел в ведомство православного исповедания» от 21 сентября 1908 г.».
А в ноябре 1916 года по архиву Государственной Думы проходило «Дело о продлении отпуска из государственного казначейства средств на дополнительное содержание Исаакиевского кафедрального собора и его причта».
Со столь актуальными сегодня документами и положениями можно ознакомиться в электронной коллекции Президентской библиотеки «История Русской Православной Церкви».
Новость: Пресс-служба Президентской библиотеки 29 января 2017
|
Новости партнеров
|
© 2009-2015 Интернет-телеканал ТВ-ПЕНЗА
Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл № ФС77-40184 от 11 июня 2010г.
При цитировании материалов и видеосюжетов в сети Интернет гиперссылка на ИТК ТВ-ПЕНЗА обязательна
440008, г.Пенза
ул. Суворова, 122А
телефон редакции: 68-10-55
факс 68-20-10 доб 112
tv-penza@arcis.ru