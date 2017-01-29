Историю Исаакиевского собора раскрывает фонд Президентской библиотеки

В Президентской библиотеке оцифровали и представили на портале исторические документы, связанные с историей финансирования Исаакиевского собора в Синодальный период.

Кафедральный собор строили 40 лет за счёт средств государственно-частного капитала. Изначально его сооружали для проведения ежедневных служб, а очень большая сумма, потраченная на возведение храма, складывалась из казённых денег и частных пожертвований. Всего на стройку было потрачено более 23 млн руб. серебром.

О том, каков был вклад в сооружение храма со стороны ближайшего соседа Исаакия – Правительствующего Синода, можно найти сведения в книге«Специальные капиталы Святейшего Правительствующего Синода», электронная копия которой доступна на портале Президентской библиотеки. В издании говорится о том, что помимо казённых сумм Святейший Синод владел и так называемыми специальными. Они складывались из разных источников: тут и капиталы, хранящиеся в ценных бумагах, и доходы от собственных производств (типографии, например), и частные пожертвования. Часть этих средств целевым назначением шла по желанию жертвователей на грандиозное строительство в центре Санкт-Петербурга.

После передачи храма Министерству внутренних дел (в тот период министерство занималось не только вопросами правопорядка, но и широчайшим кругом задач, в том числе хозяйственным управлением церковными зданиями) Синод оплачивал содержание причта, принадлежностей богослужения и хора певчих.

В фонде Президентской библиотеки есть уникальные документы, дающие представление о том, что обеспечивало полноценное функционирование кафедрального собора, наречённого именем преподобного Исаакия Далматского, небесного покровителя Петра I. Великолепный каменный колосс, шедевр архитектора Огюста Монферрана, обладает не только художественными ценностями мирового уровня, но и сложнейшим оборудованием, позволяющим поддерживать грандиозное сооружение в рабочем состоянии.

Электронная копия папки под грифом Министерства внутренних дел имеет название «Об отпуске в 1911 году средств для исследования внутренней поверхности сферического купола Исаакиевского кафедрального собора в С.-Петербурге».

Далее следует известная разве что редким специалистам информация о том, на что готово потратить немалые средства императорское МВД:

«Исаакиевский кафедральный собор, техническое наблюдение за зданием коего принадлежит Министерству Внутренних Дел, закончен сооружением в 1856 г. С тех пор некоторые части его не только не ремонтировались, но и не были даже осматриваемы, за невозможностью ближайшего к ним доступа без помощи громоздких и дорого стоящих технических приспособлений.

Здание собора увенчано большим наружным куполом, под которым находится другой, конический, а под последним, в свою очередь, помещается внутренний сферический купол собора, с круглым отверстием посередине. Последний состоит из чугунных рёбер, снизу, по рёбрам, он подшит досками, по которым нанесена штукатурка и сделана живопись высокой художественной ценности. Эти доски, составляющие внутреннюю поверхность купола, и представляют одно из тех мест, которые не были осматриваемы с самого времени сооружения собора».

В фонде Президентской библиотеки имеются также две оцифрованные копии дел «Об отпуске 8.810. р. в год на содержание Исаакиевского собора в С.Петербурге» от 13 сентября 1908 г.». и «О передаче заведывания зданий Исаакиевского собора и храма Христа Спасителя в Москве из Министерства Внутренних Дел в ведомство православного исповедания» от 21 сентября 1908 г.».

А в ноябре 1916 года по архиву Государственной Думы проходило «Дело о продлении отпуска из государственного казначейства средств на дополнительное содержание Исаакиевского кафедрального собора и его причта».

Со столь актуальными сегодня документами и положениями можно ознакомиться в электронной коллекции Президентской библиотеки «История Русской Православной Церкви».