Заложив семенной материал картофеля на хранение, нельзя о нём забывать надолго

В течение зимы требуется регулярно проводить клубневой анализ и при необходимости – переборку семенного картофеля. Болезни картофеля проявляются не сразу. Даже если все клубни при закладке на хранение имели здоровый вид, через некоторое время на некоторых из них могут появиться признаки поражения болезнями, их необходимо своевременно обнаружить и удалить из общей массы.

Также при хранении семенного картофеля необходимо тщательно следить за температурным режимом. Ведь основная причина преждевременного прорастания клубней и распространения болезней – нарушение в хранилище температурного и воздушного режимов. Наилучшие условия хранения семенного картофеля складываются при температуре 2-4°С. Тогда дыхание клубней минимальное, поэтому их развитие и рост заторможены. Да и развитие возбудителей болезней приостанавливается.

При снижении температуры до 0°С или до -1°С клубни ещё не погибают, но в них накапливаются сахара. Семенные качества клубней снижаются. Повышение температуры до +8°С приводит к усилению дыхания. Потери массы увеличиваются, и начинается прорастание клубней. Кроме того, создаются благоприятные условия для развития возбудителей болезней. При температуре около +11°С возбудители болезней развиваются интенсивно. Гниение клубней переходит в мокрую гниль. Качество семенного картофеля резко понижается. Ростки на клубнях быстро растут. Зимой регулировать температуру в картофелехранилище, подвале или погребе довольно просто с помощью проветривания или вентилирования.

Наблюдения за процессом хранения и режимом вентилирования регистрируются в журнале.