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42 килограмма леща и щуки пытался реализовать житель р.п.Земетчино
Сегодня в Пензе
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В январе 2017 года государственным инспектором отдела государственного ветеринарного надзора по Пензенской области Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области при проведении рейдового мероприятия на рынке р.п.Земетчино Земетчинского района выявлено нарушение ветеринарно-санитарных правил реализации продуктов животноводства. Гражданин реализовывал свежезамороженную рыбу (щука, лещ) общим весом 42 кг без ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих качество и безопасность продукции, характеризующих территориальное и видовое происхождение, ветеринарно-санитарное состояние подконтрольного товара, эпизоотическое состояние места его выхода. Тем самым он нарушил требования статьи 15 Закона РФ от 14.05.1993 года №4979-I «О ветеринарии»; п.п. 2, 3 Приложения 1 к Приказу Минсельхоза РФ от 27.12.2016г. №589 «Об утверждении ветеринарных правил организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов, порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов в электронной форме и порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов на бумажных носителях». По итогам рейда гражданин привлечен к административной ответственности по части 1 статьи 10.8 КоАП РФ.
В январе 2017 года государственным инспектором отдела государственного ветеринарного надзора по Пензенской области Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области при проведении рейдового мероприятия на рынке р.п.Земетчино Земетчинского района выявлено нарушение ветеринарно-санитарных правил реализации продуктов животноводства.
Гражданин реализовывал свежезамороженную рыбу (щука, лещ) общим весом 42 кг без ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих качество и безопасность продукции, характеризующих территориальное и видовое происхождение, ветеринарно-санитарное состояние подконтрольного товара, эпизоотическое состояние места его выхода.
Тем самым он нарушил требования статьи 15 Закона РФ от 14.05.1993 года №4979-I «О ветеринарии»; п.п. 2, 3 Приложения 1 к Приказу Минсельхоза РФ от 27.12.2016г. №589 «Об утверждении ветеринарных правил организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов, порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов в электронной форме и порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов на бумажных носителях».
По итогам рейда гражданин привлечен к административной ответственности по части 1 статьи 10.8 КоАП РФ.
Новость: Управление Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области 30 января 2017
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