Aeaaiay no?aieoa
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ ТВ-ПЕНЗА
 Понедельник, 30 января 2017
О канале   |    Реклама   |    RSS
Новости   |    Видео   |    Телепрограмма   |    Передачи   |    Контакты  
 
42 килограмма леща и щуки пытался реализовать житель р.п.Земетчино
Сегодня в Пензе
 

В январе 2017 года государственным инспектором отдела государственного ветеринарного надзора по Пензенской области Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области при проведении рейдового мероприятия на рынке р.п.Земетчино Земетчинского района выявлено нарушение ветеринарно-санитарных правил реализации продуктов животноводства.

Гражданин реализовывал свежезамороженную рыбу (щука, лещ) общим весом 42 кг без ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих качество и безопасность продукции, характеризующих территориальное и видовое происхождение, ветеринарно-санитарное состояние подконтрольного товара, эпизоотическое состояние места его выхода.

Тем самым он нарушил требования статьи 15 Закона РФ от 14.05.1993 года №4979-I «О ветеринарии»; п.п. 2, 3 Приложения 1 к Приказу Минсельхоза РФ от 27.12.2016г. №589 «Об утверждении ветеринарных правил организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов, порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов в электронной форме и порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов на бумажных носителях».

По итогам рейда гражданин привлечен к административной ответственности по части 1 статьи 10.8 КоАП РФ.

Новость: Управление Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области 30 января 2017
2017-01-30
42 килограмма леща и щуки пытался реализовать житель р.п.Земетчино
 О выявлении реализации рыбы без ветеринарно-сопроводительных документов на рынке р.п.Земетчино Пензенской области
 
2017-01-30
Заложив семенной материал картофеля на хранение, нельзя о нём забывать надолго
 Россельхознадзор напоминает: контроль за хранением посадочного материала картофеля необходим
 
2017-01-29
Историю Исаакиевского собора раскрывает фонд Президентской библиотеки
 В Президентской библиотеке оцифровали и представили на портале исторические документы
 
2017-01-29
7 кг свиного фарша опасного для здоровья
 Факт реализации без документов в селе Кондоль Пензенской области
 
2017-01-29
Выявлен факт реализации речной рыбы без ветеринарных сопроводительных документов
 О нарушении требований и правил ветеринарного законодательства при реализации рыбы в селе Малая Сердоба Пензенской области
 

Новости партнеров
 
На сайте: 30ч. ??????.???????
 
© 2009-2015 Интернет-телеканал ТВ-ПЕНЗА
Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл № ФС77-40184 от 11 июня 2010г.

При цитировании материалов и видеосюжетов в сети Интернет гиперссылка на ИТК ТВ-ПЕНЗА обязательна
440008, г.Пенза
ул. Суворова, 122А
телефон редакции: 68-10-55
факс 68-20-10 доб 112

tv-penza@arcis.ru